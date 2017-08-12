Орлова: Российский легкоатлет Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра
ЛОНДОН, 12 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра, сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова.
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Видимо, что-то случилось...
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Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром. Россиянин шел после первого дня состязаний десятиборцев на девятом месте.
«Только что были у врача. Предварительный диагноз — надрыв связки бедра, — сказала Орлова по телефону. — Шкуренев почувствовал дискомфорт еще на разминке, а во время забега — острую боль. Продолжать соревнования он, конечно, не мог».
«Вечером будет сделано ультразвуковое исследование, чтобы установить точную причину боли и удостовериться, что это не
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