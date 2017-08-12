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12 августа 2017, 13:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Орлова: Российский легкоатлет Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра

ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра, сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова.

Российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы которой согласно предварительному диагнозу стал надрыв связки бедра сообщила агентству Р-Спорт представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова. Увеличить
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Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром. Россиянин шел после первого дня состязаний десятиборцев на девятом месте.

«Только что были у врача. Предварительный диагноз — надрыв связки бедра, — сказала Орлова по телефону. — Шкуренев почувствовал дискомфорт еще на разминке, а во время забега — острую боль. Продолжать соревнования он, конечно, не мог».

«Вечером будет сделано ультразвуковое исследование, чтобы установить точную причину боли и удостовериться, что это не что-то более серьезное», — добавила собеседница агентства.
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Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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