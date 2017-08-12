Орлова: Российский легкоатлет Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра

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Шкуренев, выступающий на турнире в нейтральном статусе, не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами в субботу утром. Россиянин шел после первого дня состязаний десятиборцев на девятом месте.

«Только что были у врача. Предварительный диагноз — надрыв связки бедра, — сказала Орлова по телефону. — Шкуренев почувствовал дискомфорт еще на разминке, а во время забега — острую боль. Продолжать соревнования он, конечно, не мог».