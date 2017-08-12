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12 августа 2017, 13:34 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Десятиборец Шкуренев снялся с ЧМ после падения в беге на 110 м с барьерами

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий под нейтральным флагом, снялся с соревнований чемпионата мира после падения в беге на 110 м с барьерами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на ЧМ-2017 Елена Орлова.

Шкуренев получил травму во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

«Шкуренев снялся с соревнований, — сказала Орлова. — Сейчас мы находимся у врача».

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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Тренер: Легкоатлет Шкуренев из-за статуса был на ЧМ без врача и пострадал без вины

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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