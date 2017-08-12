Десятиборец Шкуренев снялся с ЧМ после падения в беге на 110 м с барьерами
ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий под нейтральным флагом, снялся с соревнований чемпионата мира после падения в беге на 110 м с барьерами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на ЧМ-2017 Елена Орлова.
Шкуренев получил травму во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.
«Шкуренев снялся с соревнований, — сказала Орлова. — Сейчас мы находимся у врача».
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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