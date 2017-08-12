Десятиборец Шкуренев снялся с ЧМ после падения в беге на 110 м с барьерами

Шкуренев получил травму во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

«Шкуренев снялся с соревнований, — сказала Орлова. — Сейчас мы находимся у врача».

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.