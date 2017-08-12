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12 августа 2017, 13:34 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца Шкуренева

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие личного врача на чемпионате мира по легкой атлетике могло стать причиной травмы российского десятиборца Ильи Шкуренева. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов.

Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

«Очень обидно, что так произошло, — сказал Желанов. — Как я понимаю, Илья повредил заднюю поверхность бедра. К сожалению, Шкуреневу пришлось ехать в Лондон без врача и массажиста. А десятиборье — это особая дисциплина, сопряженная с большими нагрузками, здесь надо очень качественно восстанавливаться в перерыве между видами. Но он вынужден был поехать один, и так вот все неудачно получилось».

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы, которой, согласно предварительному диагнозу, стал надрыв связки бедра, сообщила агентству «Р-Спорт» представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова.
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Тренер: отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца Шкуренева

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