Шкуренёв снялся с соревнований по десятиборью на ЧМ в Лондоне
Россиянин Илья Шкуренёв завершил борьбу за награды в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.
Илья не смог завершить дистанцию в рамках шестого вида — бега на 110 метров с барьерами.
После пяти видов он располагался на девятой позиции. Шкуренёв, как и все 19 российских легкоатлетов в Лондоне, выступал под нейтральным флагом
В общем зачёте после шести видов лидерство сохранил француз Кевин Майер, в активе которого 5485 баллов.
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