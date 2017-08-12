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12 августа 2017, 13:08 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шкуренёв снялся с соревнований по десятиборью на ЧМ в Лондоне

Россиянин Илья Шкуренёв завершил борьбу за награды в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

Илья не смог завершить дистанцию в рамках шестого вида — бега на 110 метров с барьерами.

После пяти видов он располагался на девятой позиции. Шкуренёв, как и все 19 российских легкоатлетов в Лондоне, выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.

В общем зачёте после шести видов лидерство сохранил француз Кевин Майер, в активе которого 5485 баллов.
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МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский десятиборец Илья Шкуренев травмировал бедро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за того, что у него не было на турнире врача и массажиста, которых не разрешили ему привезти с собой из-за нейтрального статуса, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов.
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