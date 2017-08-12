Рамиль Гулиев: Верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд
Чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, родившийся в СССР и выступающий за Турцию, рассказал о важности победы на мировом первенстве в Лондоне, о тренировках в России и поддержке Болта.
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Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, родившийся в СССР и сейчас выступающий за Турцию, в интервью ТАСС заявил, что считает себя в
— После успеха на чемпионате мира вы уже стали кумиром миллионов. Насколько эта медаль важна для вас конкретно и для всех белокожих
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Если отвечать на второй вопрос, то лично я всегда верил в себя. Я знал, что это возможно. Человек сам ограничивает себя неверием в свои силы. Не должно быть так, он должен поверить в это. Возможности спортсменов беспредельны. Я верю, что ту же двухсотметровку можно пробежать и за 18 секунд. Но для этого нужен другой тренировочный подход. Но человек придет к этому с течением времени.
— Какая у вас следующая цель?
— Пробежать 200-метровку за 19,70 и установить рекорд Европы.
— Вы рассчитываете выиграть в Токио-2020 медаль только на 200-метровке?
— На стометровке у меня личный рекорд меньше десяти секунд — 9,97, но готовился выступить на этом чемпионате мира именно на дистанции 200 метров. Хотя на тех же Исламских играх в начале сезона я выступал на обеих дистанциях, а также в эстафете. У меня несколько лет назад была операция на ахиллах, после которой я очень тяжело восстанавливался, и я долго не мог делать очень много упражнений для старта. В этом сезоне здоровье позволило нормально потренироваться, в том числе стартовый разгон. Когда я исправлю все свои недочеты на стартовом отрезке, то тогда можно будет говорить и о возможности получения олимпийской медали и на 100-метровке.
— Я видел, как вы только что очень тепло сейчас общались с Усэйном Болтом. Насколько для вас важна поддержка этого человека?
— Мне очень приятно ощущать поддержку такого великого спортсмена. Он пожелал мне удачи, что, конечно, очень радует. Очень жаль, что Болт уходит, но у всех спортсменов
— В свое время вы могли получить возможность выступать за Россию. Не жалеете, что этого в итоге не произошло?
— Сейчас ни о чем абсолютно не жалею. Поэтому в итоге все сложилось для меня хорошо. Я рад тому, что имею сейчас.
— А переход под цвета российского флага был очень близок?
— Честно говоря, я не углублялся в сам процесс. Сначала мне сказали, что это возможно. А в итоге это не получилось. Изначально мне поступило предложение из России, но затем процесс
— Если говорить словами из одной популярной в свое время песни, вы тоже родились в Советском Союзе и были сделаны в СССР…
— Думаю,
— Вы часто тренируетесь в России на базе в Новогорске. Не могли бы
— Конкретно помочь им бежать быстрее мне будет сложно. Я не знаю, что я могу такое сделать на данный момент. Но если в дальнейшем у меня будут какие идеи на этот счет, то я готов ими помочь. Если ребятам будет нужен мой совет, то я всегда открыт для общения. У меня есть в интернете свой канал, где я выкладываю видеоролики со своих тренировок. Думаю, они могут почерпнуть там для себя
— Как вы относитесь к тому, что в Лондоне российским легкоатлетам пришлось выступать под нейтральным флагом?
— Я знаком со многими российскими спортсменами, уже здесь мне удалось пообщаться с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым. Конечно, очень жалко, что вся эта ситуация происходит. Мне очень жаль самих атлетов. Я сам был вынужден пропустить три года, когда менял спортивное гражданство, поэтому понимаю чувства российских коллег. Очень хочу, чтобы все они выступали. Но они оказались в очень сложной ситуации. Это политика. Я желаю, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования.
— Все знают, что Азербайджан вам чинил большие препятствия при переезде в Турцию,
— У меня никогда не было никаких обид на мою родину — Азербайджан. И, в принципе, почему они должны быть? Были некоторые руководители, которые не желали мне добра, и только поэтому я покинул страну. Они не создавали мне приемлемых условий для подготовки и не были заинтересованы в том, чтобы я достойно представлял Азербайджан на международной арене.
— Вы уже полностью ощущаете себя гражданином Турции?
— Азербайджанцы и турки — это два братских народа. А по сути, это один народ, на самом деле. Поэтому я чувствую себя очень естественно. Наши языки очень похожи, поэтому уже через два месяца я начал легко общаться на турецком.
— А
— В Турции работает немало русскоговорящих тренеров. Например, с Украины. Кроме того, многие спортсмены из бывшего СССР приезжают в Турцию на сборы. Я дома с мамой, которая переехала ко мне в Турцию, да и с девушкой своей также часто общаюсь на русском языке.
Беседовал Альберт Стародубцев.
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