Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд

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Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, родившийся в СССР и сейчас выступающий за Турцию, в интервью ТАСС заявил, что считает себя в какой-то степени, продуктом советской школы легкой атлетики. 27-летний спортсмен уверен, что его победа на чемпионате мира в Лондоне не была случайной, и надеется побороться за медали Олимпиады-2020 не только на 200-метровке, но и на дистанции вдвое короче.

— После успеха на чемпионате мира вы уже стали кумиром миллионов. Насколько эта медаль важна для вас конкретно и для всех белокожих спортсменов-спринтеров, в частности?

— Во-первых, я хочу отметить, что это первая золотая медаль чемпионата в истории турецкой легкой атлетики. Именно поэтому она мне особенно дорога. Эта медаль является серьезнейшим достижением в моей спортивной карьере, она придаст мне больше мотивации на следующие сезоны. Думаю, это не мой потолок. Верю, что смогу побороться за олимпийскую медаль.

Если отвечать на второй вопрос, то лично я всегда верил в себя. Я знал, что это возможно. Человек сам ограничивает себя неверием в свои силы. Не должно быть так, он должен поверить в это. Возможности спортсменов беспредельны. Я верю, что ту же двухсотметровку можно пробежать и за 18 секунд. Но для этого нужен другой тренировочный подход. Но человек придет к этому с течением времени.

— Какая у вас следующая цель?

— Пробежать 200-метровку за 19,70 и установить рекорд Европы.

— Вы рассчитываете выиграть в Токио-2020 медаль только на 200-метровке?

— На стометровке у меня личный рекорд меньше десяти секунд — 9,97, но готовился выступить на этом чемпионате мира именно на дистанции 200 метров. Хотя на тех же Исламских играх в начале сезона я выступал на обеих дистанциях, а также в эстафете. У меня несколько лет назад была операция на ахиллах, после которой я очень тяжело восстанавливался, и я долго не мог делать очень много упражнений для старта. В этом сезоне здоровье позволило нормально потренироваться, в том числе стартовый разгон. Когда я исправлю все свои недочеты на стартовом отрезке, то тогда можно будет говорить и о возможности получения олимпийской медали и на 100-метровке.

— Я видел, как вы только что очень тепло сейчас общались с Усэйном Болтом. Насколько для вас важна поддержка этого человека?

— Мне очень приятно ощущать поддержку такого великого спортсмена. Он пожелал мне удачи, что, конечно, очень радует. Очень жаль, что Болт уходит, но у всех спортсменов когда-то наступает такой день. Эра Болта подошла к концу. Но я надеюсь, что наша эра только начинается.

— В свое время вы могли получить возможность выступать за Россию. Не жалеете, что этого в итоге не произошло?

— Сейчас ни о чем абсолютно не жалею. Поэтому в итоге все сложилось для меня хорошо. Я рад тому, что имею сейчас.

— А переход под цвета российского флага был очень близок?

— Честно говоря, я не углублялся в сам процесс. Сначала мне сказали, что это возможно. А в итоге это не получилось. Изначально мне поступило предложение из России, но затем процесс как-то забуксовал. С той же Турцией мы договорились за пару недель. В России два месяца решали, а потом перестали проявлять инициативу.

— Если говорить словами из одной популярной в свое время песни, вы тоже родились в Советском Союзе и были сделаны в СССР…

— Думаю, какие-то корни моей победы растут и из Советского Союза. В какой-то, пусть даже небольшой степени, я являюсь продуктом советской школы легкой атлетики. Не без этого, скажем. Но сейчас, как говорится, что мы имеем, то имеем. Если говорить про сегодняшний день, то мне сейчас очень помогает тренер сборной России Октай Мирзоев. Это был близкий друг моего отца, они вместе тренировались. Он анализирует бег моих соперников и мой собственный. Его помощь очень важна для меня, повторюсь.

— Вы часто тренируетесь в России на базе в Новогорске. Не могли бы как-то помочь российским спринтерам бежать быстрее?

— Конкретно помочь им бежать быстрее мне будет сложно. Я не знаю, что я могу такое сделать на данный момент. Но если в дальнейшем у меня будут какие идеи на этот счет, то я готов ими помочь. Если ребятам будет нужен мой совет, то я всегда открыт для общения. У меня есть в интернете свой канал, где я выкладываю видеоролики со своих тренировок. Думаю, они могут почерпнуть там для себя что-то полезное.

— Как вы относитесь к тому, что в Лондоне российским легкоатлетам пришлось выступать под нейтральным флагом?

— Я знаком со многими российскими спортсменами, уже здесь мне удалось пообщаться с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым. Конечно, очень жалко, что вся эта ситуация происходит. Мне очень жаль самих атлетов. Я сам был вынужден пропустить три года, когда менял спортивное гражданство, поэтому понимаю чувства российских коллег. Очень хочу, чтобы все они выступали. Но они оказались в очень сложной ситуации. Это политика. Я желаю, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования.

— Все знают, что Азербайджан вам чинил большие препятствия при переезде в Турцию, из-за этих препон вы потеряли несколько лет своей карьеры. Почему же Вы во время круга почета бежали не только с турецким флагом, но и азербайджанским?

— У меня никогда не было никаких обид на мою родину — Азербайджан. И, в принципе, почему они должны быть? Были некоторые руководители, которые не желали мне добра, и только поэтому я покинул страну. Они не создавали мне приемлемых условий для подготовки и не были заинтересованы в том, чтобы я достойно представлял Азербайджан на международной арене.

— Вы уже полностью ощущаете себя гражданином Турции?

— Азербайджанцы и турки — это два братских народа. А по сути, это один народ, на самом деле. Поэтому я чувствую себя очень естественно. Наши языки очень похожи, поэтому уже через два месяца я начал легко общаться на турецком.

— А по-русски часто приходится общаться?

— В Турции работает немало русскоговорящих тренеров. Например, с Украины. Кроме того, многие спортсмены из бывшего СССР приезжают в Турцию на сборы. Я дома с мамой, которая переехала ко мне в Турцию, да и с девушкой своей также часто общаюсь на русском языке.

Беседовал Альберт Стародубцев.