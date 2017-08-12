Метатель молота Пронкин сказал, что в планах после ЧМ — только свадьба
ЛОНДОН, 12 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский метатель молота Валерий Пронкин, ставший серебряным призером чемпионата мира в Лондоне, заявил, что после соревнований больше думает не о заключительных стартах сезона, а о предстоящей свадьбе.
Пронкин в пятницу выиграл серебро турнира, метнув молот на 78,16 метра. Победу одержал поляк Павел Файдек — 79,81.
«Сейчас план только один — свадьба, — сказал Пронкин журналистам. — Очень жду момента, когда снова увижу свою девушку. Свадьба состоится 24 августа. Невеста тоже занимается метанием молота, зовут Аня».
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