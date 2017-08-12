«Сдам допинг-тест и буду танцевать от радости»

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Первой из российских спортсменов выступала Дарья Клишина в прыжках в длину.

В отличие от других атлетов из нашей страны, допущенных к выступлению на чемпионате мира под нейтральным флагом, Клишина участвовала в Олимпийских играх в Рио-2016. Тогда она заняла девятое место с результатом 6 метров 63 сантиметра.

В квалификации ЧМ, проходившей под лондонским дождем, Дарья продемонстрировала самый дальний прыжок — 6,66.

В финале соревнований Клишина с каждой попыткой улучшала результат. В первом прыжке ей удалось улететь на 6,78. Дальше — лучше: 6,88. Третья попытка не была засчитана из-за заступа. В четвертой она добавила еще три сантиметра.

Свой лучший прыжок Клишина показала в пятой попытке — 7 метров ровно. Для россиянки это самый высокий результат за последние шесть лет.

До золотой медали Клишиной не хватило всего двух сантиметров. Американка Бриттни Риз после двух заступов на старте выдала 7,02 и этот результат позволил ей подняться на вершину пьедестала. Бронзу в упорной борьбе завоевала другая представительница США олимпийская чемпионка Тиэнна Бартолетта — 6,97.

«Я так рада сейчас своей первой медали! — приводит слова Клишиной «Р-Спорт». — Да, два сантиметра не хватило для золота, но ничего. Присоединяюсь с серебром к Сергею Шубенкову и Валерию Пронкину.

Сегодня был тот момент, когда я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы. Да, хотела показать это на Олимпиаде, но, к сожалению, ситуация не позволила. А здесь был момент, который нельзя было упустить.

Я для себя почувствовала, что могу показать хороший результат в финале. Сегодня вышла бороться — и рада, что не сдалась ни в одной попытке. Мне кажется, у меня не было ни одной такой серии из шести далеких прыжков.

Опыт Олимпиады мне помог. Я вообще не нервничала и наслаждалась этими соревнованиями. Не могу сказать, что расслабилась, но нашла правильное настроение. И это настроение важно, потому то у нас шесть попыток побороться за медаль — и за полтора-два часа в секторе нужно приводить свои мысли в порядок.

Чувствовала, что может быть что-то хорошее. По приземлению соперниц сразу же не понимаешь, какой у них будет результат. И расслабляться было нельзя, потому что я столько раз видела, как эти девочки в шестых попытках выдают далекие прыжки!

Нельзя ни одного человека списывать со счетов до последнего.

Столько людей говорили — вот, она прыгала на семь метров так давно, в 2011 году! Конечно, я прыгала на 6,90 или около того, но цифра «семь» душу греет. Для нас это гроссмейстерский результат, и такой радости даже от 6,99 не испытываешь".

Тренер Клишиной американец Лорен Сигрейв рассказал, какие указания давал подопечной по ходу выступлений.

«Я ожидал что прыжок на семь метров скоро произойдет, она была очень близка к этому на других соревнованиях до чемпионата мира, но она либо прыгала с небольшими заступами, либо, отталкиваясь до планки, — уточнил специалист. — Ее третий прыжок здесь поднял публику на ноги, она была очень расстроена, что получился небольшой заступ. Но я ей сказал — отступи на десять сантиметров назад, и все получится».

Делегация российских метателей молота оказалась самой многочисленной на чемпионате мира — три спортсмена. И если Сергей Литвинов не смог преодолеть барьер квалификации, то Алексей Сокирский и Валерий Пронкин продолжили борьбу за медали Лондона-2017.

Пронкин пробился в финал в самый последний момент — последним броском он сумел отобраться в группу из 12 финалистов.

После второй попытки Сокирский и Пронкин занимали первое и второе место соответственно. К сожалению, в дальнейшем лидер мирового сезона поляк Павел Файдек нашел свой бросок и отправил снаряд на 79,81. Другой представитель Польши Войцех Новицкий и француз Квентен Биго смогли вытеснить российских спортсменов из тройки.

Сокирский туда уже не вернулся, оставшись на пятом месте.

А вот чемпион Европы среди юниоров Пронкин в шестой попытке показал результат 78,16, которого хватило для серебряной медали.

Файдек (79,81) в итоге выиграл свое третье золото на чемпионатах мира, а третье место досталось Новицки (78,03).

«Крутой чемпионат и крутые эмоции. Допинг-тест сдам и буду танцевать от радости, — сказал Пронкин на пресс-конференции. — Если серьезно, честно говоря, ожидал, что так получится. Про медаль, конечно, не загадывал, но результат показал свой».

«Победа была близка. Но серебро… Я так считаю — мал золотник, да дорог», — добавил спортсмен.

В десятиборье борьбу за призовые места ведет россиянин Илья Шкуренев. После пяти дисциплин он идет на девятом месте, набрав 4223 очка. Невысокий результат обусловлен тем, что главные виды у Шкуренкова впереди.

Спортсмен заявил, что перед стартом соревнований сильно нервничал.

«Вчера собирал сумку. Начал клеить номера, наклонился — и понимаю, что у меня трясутся ноги и руки. Еле успокоился, даже спать поздно лег. Но это не повлияло.

Просто вчера я был сильнее настроен, чем сегодня, когда на стадион вышел. Может быть, причина в том, что нас долго на международные старты не выпускали, — сказал Шкуренев.

Соревнования десятиборцев закончатся 12 августа.

В других финалах дня российские спортсмены участия не принимали. В беге на 3000 метров с препятствиями золотую медаль выиграла американка Эмма Коберн, пробежав дистанцию за 9 минут 02,58 секунды. На второй позиции оказалась ее соотечественница Кортни Фрерикс (9.03,77), а бронза досталась бегунье из Кении Хивин Джепкемои (9.04,03).