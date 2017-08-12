Борзаковский: Российский метатель молота Пронкин показал на ЧМ высоченный результат

Пронкин в пятницу завоевал серебряную медаль чемпионата мира, метнув молот в шестой попытке на 78,16 метра. Победу одержал поляк Павел Файдек с результатом 79,81.

«Валерий Пронкин — яркий пример того, какие молодые спортсмены вырастают в России. 23-летний парень показал высоченный результат на чемпионате мира. Самое главное — Пронкин вышел на пик формы именно тогда, когда это было необходимо. Валерий до этого на чемпионате России показал личный рекорд — 79,32 метра. И сейчас на чемпионате мира он подтвердил свое мастерство, практически так же метнув. Я поздравляю Пронкина и его тренера с серебряной медалью, они молодцы!» — сказал Борзаковский по телефону.