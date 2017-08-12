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12 августа 2017, 10:51 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Российский метатель молота Пронкин показал на ЧМ высоченный результат

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский метатель молота Валерий Пронкин, выигравший серебро чемпионата мира в Лондоне, показал высоченный результат, подтвердив свое мастерство, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Пронкин в пятницу завоевал серебряную медаль чемпионата мира, метнув молот в шестой попытке на 78,16 метра. Победу одержал поляк Павел Файдек с результатом 79,81.

«Валерий Пронкин — яркий пример того, какие молодые спортсмены вырастают в России. 23-летний парень показал высоченный результат на чемпионате мира. Самое главное — Пронкин вышел на пик формы именно тогда, когда это было необходимо. Валерий до этого на чемпионате России показал личный рекорд — 79,32 метра. И сейчас на чемпионате мира он подтвердил свое мастерство, практически так же метнув. Я поздравляю Пронкина и его тренера с серебряной медалью, они молодцы!» — сказал Борзаковский по телефону.
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