Борзаковский: Российская легкоатлетка Клишина выступила на чемпионате мира потрясающе
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне, выдала потрясающую серию прыжков в финале, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
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В пятницу Клишина, выступающая на турнире в Лондоне в нейтральном статусе
«Дарья Клишина — большой молодец! Я поздравляю Дашу и ее тренера с этой медалью. В финале Клишина выдала потрясающую серию прыжков, каждый раз прыгая все дальше. Семь метров — это просто гроссмейстерская отметка. Она более чем достойна этого серебра. Это хороший задел на будущие официальные старты Даши. Серебряная медаль чемпионата мира — это первое такое достижение для Клишиной. Она в нужное время и в нужном месте «выстрелила», — сказал Борзаковский по телефону.
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