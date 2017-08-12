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12 августа 2017, 10:49 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Российская легкоатлетка Клишина выступила на чемпионате мира потрясающе

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне, выдала потрясающую серию прыжков в финале, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em><span class=error>Прыгунья</span> в длину Дарья <span class=error>Клишина</span> завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне выдала потрясающую серию прыжков в финале заявил агентству Р-Спорт главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Увеличить
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В пятницу Клишина, выступающая на турнире в Лондоне в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, показала результат 7 метров ровно и заняла второе место, уступив два сантиметра американке Бриттни Риз.

«Дарья Клишина — большой молодец! Я поздравляю Дашу и ее тренера с этой медалью. В финале Клишина выдала потрясающую серию прыжков, каждый раз прыгая все дальше. Семь метров — это просто гроссмейстерская отметка. Она более чем достойна этого серебра. Это хороший задел на будущие официальные старты Даши. Серебряная медаль чемпионата мира — это первое такое достижение для Клишиной. Она в нужное время и в нужном месте «выстрелила», — сказал Борзаковский по телефону.
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