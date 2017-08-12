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12 августа 2017, 8:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещении

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не собирается пропускать зимний сезон, она планирует выступить в чемпионате мира в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Лорен Сигрейв.

<em>МОСКВА 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Российская легкоатлетка Дарья <span class=error>Клишина</span> не собирается пропускать зимний сезон она планирует выступить в чемпионате мира в помещении который пройдет в британском Бирмингеме. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Сигрейв</span>. Увеличить
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Клишина в пятницу завоевала серебро на чемпионате мира в Лондоне. В лучшей попытке россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, прыгнула в длину на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02). Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта (6,97), которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

«Она очень хочет подготовиться к стартующему в следующем году чемпионату мира в помещении. Кроме того, ее цель — чемпионат Европы, который пройдет на красивейшем Олимпийском стадионе в Берлине», — сказал Сигрейв.

Чемпионат мира пройдет в Бирмингеме со 2 по 4 марта, чемпионат Европы в Берлине — с 7 по 12 августа.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Еще одну награду завоевал Валерий Пронкин — в метании молота он также завоевал серебро.
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Серебряный дождь: Клишина и Пронкин принесли российской команде две медали ЧМ

ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Две серебряные медали завоевали российские легкоатлеты в восьмой день чемпионата мира в Лондоне. Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота.
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