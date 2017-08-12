Серебряный дождь: Клишина и Пронкин принесли российской команде две медали ЧМ

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Великолепная «семерка».

Финал соревнований в прыжках в длину у женщин на чемпионате мира стал словно продолжением квалификации. Не в смысле погоды — в отличие от среды, в пятницу в Лондоне было тепло и солнечно. А потому, что Клишина в первой попытке вновь, как и в отборочном состязании, показала лучший результат, прыгнув на 6,78 метра.

Наверное, у многих в этот момент мелькнула мысль — это до момента, пока соперницы не распрыгаются. Но Клишина уже во второй попытке сделала все, чтобы скептиков переубедить. 6,88 — это было уже серьезно. А после третьего прыжка россиянка приземлилась в районе семиметровой отметки, которую не преодолевала на открытых стадионах с 2011 года. «Похоже, это день Клишиной», — переглянулись смотревшие соревнования кучкой российские журналисты даже несмотря на то, что Дарья заступила.

И это действительно был ее день. В четвертой попытке Клишина улучшила результат до 6,91 метра, а в пятой наконец-то совершенно официально зажгла на табло «семерку»! Это был тот самый прыжок, которого и россиянка, и ее болельщики ждали очень долго. Дальше на этом чемпионате мира улетела только титулованная американка Бриттни Риз — да и то, на каких-то два сантиметра.

«Я так рада сейчас своей первой медали чемпионата мира! — Клишина в смешанной зоне просто светилась от счастья, добившись главного на данный момент успеха в карьере. — Да, два сантиметра не хватило для золота, но ничего. Столько людей говорили — вот, она прыгала на семь метров так давно, в 2011 году! Конечно, я прыгала на 6,90 или около того, но цифра “семь” душу греет. Для нас это гроссмейстерский результат, и такой радости даже от 6,99 не испытываешь».

Американский тренер Клишиной Лорен Сигрейв, пришедший в микст-зону, был более сдержан — хотя и расчувствовался, когда ученица подарила ему копию своей серебряной медали.

«Я ожидал что прыжок на семь метров скоро произойдет, она была очень близка к этому на других соревнованиях до чемпионата мира, но она либо прыгала с небольшими заступами, либо, отталкиваясь до планки, — сказал Сигрейв. — Ее третий прыжок здесь поднял публику на ноги, она была очень расстроена, что получился небольшой заступ. Но я ей сказал — отступи на десять сантиметров назад, и все получится».

Теперь у Клишиной впереди три коммерческих старта — в Сопоте, Берлине и Брюсселе. И сама прыгунья, и ее тренер уверены, что прыжок на семь метров за оставшееся в летнем сезоне время можно повторить — а то и улучшить.

«Допинг-тест сдам и буду танцевать от радости».

Российский метатель молота Валерий Пронкин еще до чемпионата мира считался одним из претендентов на награды. Его лучший результат сезона — 79,32 метра — вполне позволял ему бороться за пьедестал. Но в квалификации Пронкин едва не потерпел неудачу — только последним, третьим броском сумел пробиться в число двенадцати финалистов.

Видимо, с российского метателя молота этот мини-стресс снял напряжение — и он первым же броском в финале отправил снаряд на 77 метров. Второй представитель России, участвовавший в решающих соревнованиях, Алексей Сокирский, во второй попытке показал результат 77,50 и вышел в лидеры. Пронкин в этот момент шел вторым, и у многих мелькнула мысль — а ну как удастся подняться на пьедестал сразу двоим россиянам.

Но вскоре «разметались» соперники — в первую очередь, лидер мирового сезона поляк Павел Файдек. Правда, на свои обычные 83 метра ему отправить молот никак не удавалось — он остановился на результате 79,81. Еще один поляк Войцех Новицкий и француз Квентен Биго далекими бросками вытеснили россиян из тройки лучших.

Но Пронкин в пятой попытке туда вернулся. А последняя, шестая стала самой далекой и, как оказалось, серебряной — 78,16 метра.

«Крутой чемпионат и крутые эмоции. Допинг-тест сдам и буду танцевать от радости, — веселился Пронкин в смешанной зоне. — Честно говоря, ожидал, что так получится. Про медаль, конечно, не загадывал, но результат показал свой».

Два других финала вечера прошли без участия россиян. Американка Эмма Коберн выиграла золото в беге на 3000 метров с препятствиями, опередив свою соотечественницу Кортни Фрерикс и кенийку Хивин Джепкемои. А в беге на 200 метров чемпионкой мира стала голландка Дафне Схипперс. Серебро досталось Мари-Жозе Та Лу из Кот д’Ивуара, а бронза — Шоне Миллер-Уибо с Багамских Островов.

Россияне же выступили в пятницу также в прыжках в высоту у мужчин и в десятиборье. Данил Лысенко и Илья Иванюк уверенно вышли в финал соревнований высотников. А вот десятиборец Илья Шкуренев после пяти дисциплин занимает только девятое место.

Попытка номер 16 Ласицкене.

Семь комплектов медалей будет разыграно в субботу, предпоследний день чемпионата мира по легкой атлетике. Главная претендентка на золото в прыжках в высоту — действующая чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене. В десятиборье поспорит за награду россиянин Илья Шкуренев.

Все, что требуется для победы от Марии Ласицкене — делать все то, что она успешно делала на протяжении 15 турниров нынешнего летнего сезона. То есть прыгать высоко — и непременно выше соперниц. Ласицкене регулярно взлетала в последние два с половиной месяца выше двух метров — в том числе на рекордные для себя 2,06.

Однако в числе финалисток масса тех, кто хочет помешать россиянке победить в 16-й раз подряд. Среди них — Айрине Пальшите из Литвы, также прыгавшая в нынешнем году выше двух метров, Камила Лицвинко из Польши, Рут Бейтиа из Испании, американка Вашти Каннингем и украинка Юлия Левченко.

Россиянин Илья Шкуренев продолжит бороться в состязаниях десятиборцев, которые завершатся в субботу. Первый день традиционно «не его», сильнейшие виды впереди, поэтому шансы на медаль остаются реальными.

В остальных финалах вечера россиян нет, но два выделяются своей значимостью глобального масштаба. Для местной публики главный финал чемпионата мира — забег на 5000 метров, в котором Мо Фара постарается в последний раз в своей карьере сделать стайерский дубль, то есть выиграть на дистанциях 10 километров и вдвое короче.

Для всей же планеты суббота станет днем прощания с Усэйном Болтом, как со спортсменом. Он примет участие в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки, после чего завершит карьеру.

В финальных соревнованиях метателей копья ожидается дуэль немцев Томаса Релера и Йоханнеса Феттера, обладающих самыми дальними бросками сезона — за 90 метров. Также состоятся решающие старты в беге на 100 метров с барьерами у женщин, финал в женской эстафете 4×100 метров.