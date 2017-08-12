Метатель молота Пронкин признался, что победа на ЧМ была близка, но он рад и серебру

Пронкин выиграл серебро чемпионата мира, метнув молот в своей лучшей попытке на 78,16 метра. Победу одержал поляк Павел Файдек с результатом 79,81.

«Победа была близка. Но серебро… Я так считаю — мал золотник, да дорог», — сказал Пронкин журналистам.

При этом спортсмен отметил, что если бы не последняя попытка, то он бы выиграл только бронзу, а «разница между серебром и бронзой, конечно, есть». «Бронза хороша только одним — чуть похожа на золото», — добавил Пронкин.

«Нехватка опыта от того, что это мой первый международный взрослый старт, только в квалификации проявилась, — сказал также 23-летний россиянин. — По поводу волнения мне тренер сказал: “у тебя два варианта — или стадион даст тебе энергии, или “забьет” тебя”. Я старался кайфовать — и получился первый вариант».