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12 августа 2017, 9:06 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Метатель молота Пронкин признался, что победа на ЧМ была близка, но он рад и серебру

ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский метатель молота Валерий Пронкин заявил, что золотая медаль дебютного для него чемпионата мира была очень близка, но он рад и завоеванному серебру.

Пронкин выиграл серебро чемпионата мира, метнув молот в своей лучшей попытке на 78,16 метра. Победу одержал поляк Павел Файдек с результатом 79,81.

«Победа была близка. Но серебро… Я так считаю — мал золотник, да дорог», — сказал Пронкин журналистам.

При этом спортсмен отметил, что если бы не последняя попытка, то он бы выиграл только бронзу, а «разница между серебром и бронзой, конечно, есть». «Бронза хороша только одним — чуть похожа на золото», — добавил Пронкин.

«Нехватка опыта от того, что это мой первый международный взрослый старт, только в квалификации проявилась, — сказал также 23-летний россиянин. — По поводу волнения мне тренер сказал: “у тебя два варианта — или стадион даст тебе энергии, или “забьет” тебя”. Я старался кайфовать — и получился первый вариант».
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