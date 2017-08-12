Десятиборец Шкуренев заявил, что сильно нервничал перед стартом чемпионата мира

Шкуренев идет на девятом месте после пяти дисциплин десятиборья, набрав 4223 очка.

«Вчера собирал сумку. Начал клеить номера, наклонился — и понимаю, что у меня трясутся ноги и руки. Еле успокоился, даже спать поздно лег. Но это не повлияло, — сказал Шкуренев журналистам. — Просто вчера я был сильнее настроен, чем сегодня, когда на стадион вышел. Может быть, причина в том, что нас долго на международные старты не выпускали».

Россиянин добавил, что участвующие в чемпионате мира десятиборцы встретили его после перерыва, связанного с отсутствием разрешения выступать на международных стартах, приветливо. «Посмеялись, новую прическу мою обсудили. Ничего враждебного, да я и не ждал ни от кого подвоха. У нас дружная компания», — отметил Шкуренев.

Соревнования в десятиборье завершатся в субботу.