Десятиборец Шкуренев заявил, что сильно нервничал перед стартом чемпионата мира
ЛОНДОН, 12 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский десятиборец Илья Шкуренев заявил, что испытывал сильное волнение перед началом соревнований на чемпионате мира в Лондоне.
Шкуренев идет на девятом месте после пяти дисциплин десятиборья, набрав 4223 очка.
«Вчера собирал сумку. Начал клеить номера, наклонился — и понимаю, что у меня трясутся ноги и руки. Еле успокоился, даже спать поздно лег. Но это не повлияло, — сказал Шкуренев журналистам. — Просто вчера я был сильнее настроен, чем сегодня, когда на стадион вышел. Может быть, причина в том, что нас долго на международные старты не выпускали».
Россиянин добавил, что участвующие в чемпионате мира десятиборцы встретили его после перерыва, связанного с отсутствием разрешения выступать на международных стартах, приветливо. «Посмеялись, новую прическу мою обсудили. Ничего враждебного, да я и не ждал ни от кого подвоха. У нас дружная компания», — отметил Шкуренев.
Соревнования в десятиборье завершатся в субботу.
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