Серебряный дуплет: российские легкоатлеты Клишина и Пронкин завоевали еще две награды ЧМ

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«Негативный опыт Олимпиады-2016 помог завоевать серебро»

Обе российские серебряные медали, завоеванные в пятницу, по мнению большинства специалистов, были неожиданными. Лучшим результатом Клишиной до этого дня на главных стартах сезона была бронза летнего чемпионата Европы 2014 года, результаты, которые показывала Клишина в 2017 году до чемпионата мира, также не позволяли отнести ее к числу основных претендентов на медали. Однако на чемпионате мира в Лондоне Клишина была убедительна как никогда.

Россиянка, показав результат семь метров, выиграла серебро в прыжках в длину. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02), для которой эта золотая медаль стала четвертой на чемпионатах мира. Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта, которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

«Я очень радуюсь сегодня, ведь это моя первая медаль чемпионатов мира, — призналась Клишина журналистам. — Да, до золота оставалось только два сантиметра, но ничего страшного. Сегодня я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы. Конечно, я рассчитывала выступить так на Олимпийских играх, но ситуация не позволила этому свершиться».

«Сегодня мне нельзя было еще раз упустить момент. Тот негативный опыт Олимпиады в Рио очень помог мне на этом чемпионате мира. Я вообще не нервничала и на самом деле наслаждалась этими соревнованиями, поэтому у меня был настоящий боевой настрой», — считает спортсменка.

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, где заняла только девятое место (6,63).

Особенная медаль для российской легкой атлетики

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил ТАСС, что Клишина после завоевания серебряной медали чемпионата мира вошла в элиту прыжков в длину. «Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки, — сказал Мутко. — Это ее возвращение в семиметровые прыжки, поздравляю от всей души, умница и молодец. Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше».

Спортсменка призналась, что до последнего не была уверена в том, что станет призером крупного международного турнира. «Я видела раньше много раз, когда спортсменки в шестой попытке показывали свои лучшие результаты. Поэтому нельзя ни одного человека списывать со счетов до последнего. Поэтому сидишь до конца и переживаешь», — сообщила россиянка.

«Дарья выиграла медаль именно тогда, когда награда была особенно нужна нашей легкой атлетике, — заявил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. — Я верил, что она будет бороться за медаль. Сегодня она показала потрясающую прыжковую серию, с каждой попыткой прибавляя в дальности. Это медаль очень важна для нее, она станет отправной точкой для новых успехов, которые у Клишиной непременно будут».

Личный тренер спортсменки Лорен Сигрейв признался корреспонденту ТАСС, что был уверен в больших перспективах своей подопечной. «Мы абсолютно не удивлены этому результату. В этом году она прыгала очень хорошо. Иногда ей немного не везло, но у нас было несколько недель на подготовку на сборах, она сумела сделать серьезный прогресс в своих результатах», — сказал специалист.

Сигрейв, который несколько последних сезонов работает с российской прыгуньей в длину, также был удостоен серебряной медали.

«Теперь на чемпионате мира тренерам тоже дают медали, — отметила Клишина. — У меня есть полноценная медаль, а у тренера — мини-версия. Он очень обрадовался, когда получил от меня награду, потому что такое происходит в первый раз. Я думаю, это правильное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ведь нужно по достоинству оценивать работу не только спортсмена, но и его тренера».

Серебряный почин Пронкина

Пронкин, впервые выступавший на крупном международном турнире среди взрослых, в лучшей попытке метнул снаряд на 78,16 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (79,81), для которого эта золотая награда стала третьей в карьере на чемпионатах мира. Третье место занял его соотечественник и бронзовый призер Олимпиады-2016 Войцех Новицкий (78,03). Еще один российский метатель молота Алексей Сокирский стал пятым с лучшим для себя результатом в сезоне (77,50 метра).

«Я рассчитывал, что смогу показать здесь высокий результат, хотя о медалях не задумывался, — признался Пронкин. — Но сейчас понимаю, что мог подняться и выше. Ведь лидер мирового сезона Файдек так и не показал здесь феноменального результата».

Большую радость от выступления дебютанта испытал и главный тренер сборной России Борзаковский. «Сегодня у нас большой спортивный праздник, медаль завоевал молодой молотобоец Пронкин, для которого чемпионат мира стал первым взрослым турниром в карьере. Валерий — большой молодец, он достойно выступил в компании мировых лидеров и доказал неслучайность высоких результатов на российских соревнованиях. В мировом молоте подросла новая звезда, старые успешные советские традиции возвращаются», — заметил главный тренер национальной команды.

Сам 23-летний спортсмен признался, что переполненный стадион в Лондоне помог ему выступить лучше. «Меня тренер сразу предупреждал, что, либо он [стадион] придаст дополнительной энергии, либо загонит в яму. Получился первый вариант, я вышел — и кайфовал».

Личный тренер Пронкина Вадим Херсонцев в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что доволен серебряным успехом своего ученика. «Я доволен тем, что есть. Это начало его большого пути, ему только 23 года, что для метания молота не так много. Думаю, что у него будет большая и долгая карьера», — считает наставник.

В субботу россияне будут бороться за медали чемпионата в двух легкоатлетических дисциплинах. В женских прыжках в высоту будет выступать лидер мирового сезона Мария Ласицкене (Кучина), в субботу также завершится спор за награды в мужском десятиборье, где выступает победитель зимнего ЧЕ-2015 Илья Шкуренев.