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12 августа 2017, 8:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер Клишиной Сигрейв получил серебро ЧМ-2017 за успех подопечной

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Американский тренер Лорен Сигрейв, который несколько последних сезонов работает с российской прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, также был удостоен серебряной медали. Об этом Клишина сообщила журналистам.

Клишина завоевала серебро чемпионата мира с лучшим для себя результатом в сезоне — 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

«Теперь на чемпионате мира тренерам тоже дают медали, — отметила Клишина. — У меня есть полноценная медаль, а у тренера — мини-версия. Он очень обрадовался, когда получил от меня награду, потому что такое происходит в первый раз».

«Я думаю, что это правильное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Нужно по достоинству оценивать работу не только спортсмена, но и его тренера. Но заслуга в моем успехе принадлежит не только Сигрейву. Мне очень много людей помогали, особенно в последние месяцы», — подытожила спортсменка.

Следующим турниром после чемпионата мира для Клишиной станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа. 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине, 1 сентября — в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.
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ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Две серебряные медали завоевали российские легкоатлеты в восьмой день чемпионата мира в Лондоне. Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота.
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