Тренер Клишиной Сигрейв получил серебро ЧМ-2017 за успех подопечной

Клишина завоевала серебро чемпионата мира с лучшим для себя результатом в сезоне — 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

«Теперь на чемпионате мира тренерам тоже дают медали, — отметила Клишина. — У меня есть полноценная медаль, а у тренера — мини-версия. Он очень обрадовался, когда получил от меня награду, потому что такое происходит в первый раз».

«Я думаю, что это правильное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Нужно по достоинству оценивать работу не только спортсмена, но и его тренера. Но заслуга в моем успехе принадлежит не только Сигрейву. Мне очень много людей помогали, особенно в последние месяцы», — подытожила спортсменка.

Следующим турниром после чемпионата мира для Клишиной станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа. 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине, 1 сентября — в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.