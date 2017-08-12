Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентября
ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике, планирует приехать в Россию и показать медаль своим болельщикам в начале сентября. Об этом она сообщила журналистам.
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Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне — 7 метров.
«У меня сразу после окончания чемпионата мира пройдут еще три старта: в Сопоте, Берлине, а также 1 сентября в Брюсселе. В Бельгии пройдет финал “Бриллиантовой лиги”, после чего мой сезон завершится. И в начале сентября после Брюсселя я планирую поехать домой с медалью чемпионата мира», — заметила Клишина.
Большую часть года в течение нескольких последних сезонов Клишина живет и тренируется в США под руководством своего американского наставника Лорена Сигрейва.
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