Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентября

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Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне — 7 метров.

«У меня сразу после окончания чемпионата мира пройдут еще три старта: в Сопоте, Берлине, а также 1 сентября в Брюсселе. В Бельгии пройдет финал “Бриллиантовой лиги”, после чего мой сезон завершится. И в начале сентября после Брюсселя я планирую поехать домой с медалью чемпионата мира», — заметила Клишина.

Большую часть года в течение нескольких последних сезонов Клишина живет и тренируется в США под руководством своего американского наставника Лорена Сигрейва.