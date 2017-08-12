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12 августа 2017, 8:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентября

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике, планирует приехать в Россию и показать медаль своим болельщикам в начале сентября. Об этом она сообщила журналистам.

Дарья Клишина стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике который проходит в Лондоне. Увеличить
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Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне — 7 метров.

«У меня сразу после окончания чемпионата мира пройдут еще три старта: в Сопоте, Берлине, а также 1 сентября в Брюсселе. В Бельгии пройдет финал “Бриллиантовой лиги”, после чего мой сезон завершится. И в начале сентября после Брюсселя я планирую поехать домой с медалью чемпионата мира», — заметила Клишина.

Большую часть года в течение нескольких последних сезонов Клишина живет и тренируется в США под руководством своего американского наставника Лорена Сигрейва.
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Серебряный дождь: Клишина и Пронкин принесли российской команде две медали ЧМ

ЛОНДОН, 12 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Две серебряные медали завоевали российские легкоатлеты в восьмой день чемпионата мира в Лондоне. Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота.
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