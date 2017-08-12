Пронкин подарил себе на свадьбу медаль
Чемпион Европы среди юниоров в метании молота Валерий Пронкин сенсационно выиграл серебряную медаль, добыв ее броском в последней попытке на 78,16 м. Предсказуемую победу одержал лидер сезона поляк Павел Файдек — 79,81 м.
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Это был день большой и гордой «страны» под названием ANA. День, когда два нейтральных атлета — прыгунья в длину Дарья Клишина и метатель молота Валерий Пронкин — творили настоящие чудеса. Сложно сказать, какая из этих двух серебряных наград стала большей сенсацией. Но если у Клишиной хотя бы имелся опыт выступлений на крупнейших соревнованиях, то Пронкин был абсолютным новичком. Первый взрослый международный официальный старт — и сразу же медаль!
КАК ПРИБАВИТЬ В ПОСЛЕДНЕЙ ПОПЫТКЕ
Метатели молота оказались вообще единственными среди всех россиян, кому удалось собрать в Лондоне полное представительство в своей дисциплине. Норматив для участия в чемпионате мира выполнили сразу три человека — Пронкин, Алексей Сокирский и Сергей Литвинов. Самый опытный среди них, Литвинов, квалификацию не прошел. Пронкин попал в финал буквально на ленточке, последней попыткой. Кто бы мог подумать тогда, что через два дня он возьмет медаль?
В мировом метании молота сейчас есть один явный лидер — поляк Павел Файдек. Действующий чемпион мира, ближайшего соперника в
При этом остальные метатели примерно равны. По уровню результатов в сезоне, медаль мог взять любой из соперников Файдека в лондонском финале. Не зря же Пронкина и бронзового призера Войцеха Новицки разделили всего 13 сантиметров. Тут решали скорее нервы, чем уровень готовности. Тем удивительнее, что самым крепким психологически оказался в финале самый молодой Пронкин. Его 23 года для метания молота, где расцвет приходит ближе к 30 годам, считаются почти детским возрастом!
— У Валеры есть очень важное умение прибавлять к последней попытке, — сказал после завершения соревнований его менеджер Павел Воронков. — Пожалуй, кроме него и Файдека, там больше никто не мог этим похвастаться.
Пронкин действительно два своих лучших броска совершил в пятой и шестой попытках. А до этого шел седьмым, и казалось, так все и останется. Но в пятом броске Пронкин отправил молот на 77,98 м и стал вторым. Потом его обошел Новицки, но наш метатель сумел прибавить еще раз. 78,16 м в последней попытке и есть вторая медаль дня для нейтральных атлетов!
ПРОНКИН: Я КАЙФОВАЛ ОТ МЕТАНИЙ
— А это не вы случайно с флагом пробежали? — начал разговор в смешанной зоне Пронкин, обращаясь к корреспонденту «СЭ» Владимиру Иванову. — Спасибо большое, очень нас поддержали! Вообще, все круто. Соревнования классные, эмоций полно. Сейчас
— Сами от себя ожидали медали?
— Честно — да. Насчет места не загадывал, но результат показал свой, на который и рассчитывал.
— Как вам удается постоянно прибавлять в последних попытках? Это такая тактика?
— Да нет. Просто в начале соревнований у меня обычно много энергии, и не получается грамотно все исполнить в техническом плане. Но если
— Файдека реально обыграть?
— Конечно. Он очень силен физически и технически. Но будем работать!
— Если бы не последняя шестая попытка, вы были бы третьим. Для вас принципиальна разница между серебром и бронзой?
— Разница есть. Мне кажется, для любого спортсмена она существует. Бронза лучше серебра только одним: она
— Как удалось справиться с волнением?
— Немного это было в квалификации. А в финале мне тренер сказал, что есть два варианта: либо стадион даст энергию, либо задавит. Я вышел и просто кайфовал от метаний, от этого сектора, от публики.
— Метателей молота у нас в Лондоне целых трое — столько представителей нет ни в одной другой дисциплине.
— Да, у нас очень большая конкуренция в стране. Хочу сказать «спасибо» всем ребятам, они супер.
— Теперь планируете поездить по международным стартам и окончательно освоиться во взрослой мировой элите?
— У меня сейчас только один план — 24 августа сыграть свадьбу. Уже не могу дождаться, когда увижу свою девушку.
— Она тоже метает молот?
— Да. Она самая лучшая и самая любимая. Зовут Аня, Анечка. Больше, извините, не скажу!
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Лондона.
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