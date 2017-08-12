Серебряный призер ЧМ в метании молота Пронкин считает, что мог победить в Лондоне

Пронкин, выступающий под нейтральным флагом, в лучшей попытке метнул снаряд на 78,16 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (79,81), для которого эта золотая награда стала третьей в карьере на чемпионатах мира. Третье место занял его соотечественник и бронзовый призер Олимпиады-2016 Войцех Новицкий (78,03). Еще один российский метатель молота Алексей Сокирский стал пятым с лучшим для себя результатом в сезоне — 77,50 метра.

«Все было круто, атмосфера на стадионе сумасшедшая. Я рассчитывал, что смогу показать здесь высокий результат, хотя о медалях не задумывался. Но сейчас понимаю, что мог подняться и выше», — заметил Пронкин.

Пронкин стал третьим медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков, Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину. В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−2).