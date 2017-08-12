Золотая попытка Ласицкене

Таких железных претенденток на победу в чемпионате мира в нашей команде не было со времен Елены Исинбаевой. Любое место, кроме первого, станет для Марии неудачей. В этом сезоне она провела 15 стартов — и во всех победила. Она прыгала в жару и в дождь, временами стартовала через день, но практически везде преодолевала как минимум гроссмейстерские 2 м. А в Лозанне россиянка и вовсе взлетела на 2,06. За всю историю выше прыгали лишь Анна Чичерова, Людмила Андонова, Бланка Власич и Стефка Костадинова. В этом году даже 2 м не покорялись никому, кроме Ласицкене.

Но те, кто думает, что золото Лондона у Марии уже в кармане, сильно торопят события. Быть фаворитом — невероятный психологический груз. Ожидания порой не просто ложатся на плечи спортсмена непомерным грузом, но и вдавливают его в землю. Сколько было примеров! Бланка Власич, например, в расцвете сил обыгрывала всех направо и налево. Казалось, соперниц у нее просто нет — только планка. К Олимпийским играм в Пекине хорватка подошла с серией из 34 побед подряд. Однако в Китае она осталась только второй. С Играми у великой хорватки не сложилось и в дальнейшем. Хотя коллекцию наград она собрала внушительную.

С чемпионатами мира никак не срастается у шестовика Рено Лавиллени. Француз — олимпийский чемпион, абсолютный рекордсмен мира. Бывали сезоны, когда он просто сметал конкурентов. Однако, приезжая на чемпионат мира в статусе безоговорочного претендента на победу, Лавиллени всякий раз останавливался в шаге от триумфа. У Рено четыре бронзы и одно серебро с мировых первенств, а вот золота нет и выиграть его через два года будет крайне сложно.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

ТРЕНЕР, СЛОМАВШИЙ СИСТЕМУ

Состояние души спортсмена в преддверии ключевых стартов — очень тонкий инструмент. Одно неверное нажатие — и он расстроится. Требуется ювелирная работа. И Геннадий Габрилян — именно тот мастер, который идеально умеет обращаться с такой редкой скрипкой, как Ласицкене. Другого такого в этом мире, возможно, нет. У Марии огромный талант, но вот оптимально его использовать и направлять в правильное русло может только Габрилян.

У Геннадия Гариковича революционный подход к тренировочному процессу. Ласицкене, например, вообще не делает работы со штангой. Для высотников это нонсенс. Зато Маша тренирует свои мысли. Когда Габрилян только начинал делать первые шаги по своей, не похожей ни на одну другую дороге, многие ухмылялись. Теперь его считают гением.

Благодаря тому, что Ласицкене не подходит к «железу», у нее, тьфу-тьфу, не бывает серьезных травм. А тщательная работа над правильным мышлением привела к тому, что типичные для большинства спортсменов проблемы Мария просто не замечает. Она удивляется, когда ее спрашивают об усталости от стартов. Ей непонятно, почему 50 тысяч зрителей могут напугать. Она не пересматривает свои прыжки и вне сектора вообще не думает о них. Как и о мировом рекорде, который спортсменка уже пыталась штурмовать. Ласицкене с улыбкой говорит об ответственности и ожиданиях, но никому не позволяет их на себя повесить. Этот рефлекс у нее выработался благодаря кропотливой работе Габриляна. И она дает серьезные основания полагать, что уроженка Прохладного не даст сбой в самый ответственный момент.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

СОПЕРНИЦЫ БУДУТ ШТУРМОВАТЬ 2 МЕТРА

После квалификация Ласицкене отметила, что хорошая готовность соперниц видна невооруженным глазом. «Неудивительно, девочки готовились именно к чемпионату мира», — констатировала Мария.

Скорее всего, в субботу кому-то из них действительно удастся преодолеть 2,00. На это способны в первую очередь действующая чемпионка мира в закрытых помещениях 19-летняя американка Вашти Каннингем, Айрине Пальшите из Литвы, украинская красавица Юлия Левченко и опытная Камила Лицвинко из Польши. Однако Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян на 100 процентов готовы к тому, что битва за золото будет тяжелой. Высокими прыжками их не удивить.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.

Финалы 12 августа.

21.05. Женщины. Прыжок в высоту

22.05. Женщины. 100 м с барьерами

22.15. Мужчины. Метание копья

22.20. Мужчины. 5000 м

23.30. Женщины. 4×100 м

23.50. Мужчины. 4×100 м.

Финалы 13 августа.

9.45. Мужчины. Женщины. Ходьба, 50 км

14.20. Женщины. Ходьба, 20 км

16.20. Мужчины. Ходьба, 20 км

21.00. Мужчины. Прыжок в высоту

21.10. Женщины. Метание диска

21.35. Женщины. 5000 м

22.10. Женщины. 800 м

22.30. Мужчины. 1500 м

22.55. Женщины. Эстафета 4×400 м

23.15. Мужчины. Эстафета 4×400 м.