Россиянин Пронкин завоевал серебро ЧМ в Лондоне в метании молота

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В лучшей попытке россиянин метнул снаряд на 78,16 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (79,81), для которого эта золотая награда стала третьей в карьере на чемпионатах мира. Третье место занял его соотечественник и бронзовый призер Олимпиады-2016 Войцех Новицкий (78,03).

Еще один российский метатель молота Алексей Сокирский стал пятым с лучшим для себя результатом в сезоне 77,50 метра.

Пронкин впервые в карьере стал призером крупного легкоатлетического турнира на взрослом уровне. В 2013 году он был первым на чемпионате Европы среди юниоров.

Валерий Пронкин стал третьим медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину. В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−4), третье — сборная Польши (2−2−2).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.