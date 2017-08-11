Серебро Клишиной. Суперсенсация от Суперкрасавицы

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От Дарьи Клишиной в этом финале по привычке не ждали многого. Если не считать национальный чемпионат, последний раз Дарья побеждала в официальных стартах целых два года назад — на домашнем командном чемпионате Европы в Чебоксарах. На мировом уровне успехи Клишиной вообще относятся к российскому периоду ее карьеры. После отъезда в США в 2013-м за семиметровый рубеж Дарья не летала ни разу. В то время как три ее соперницы — американки Бритни Рис и Тианна Бартолетта и Ивана Шпанович из Сербии — стабильно летают за семь метров, включая и нынешний сезон.

Подвиги Клишиной в Лондоне начались еще в квалификации. Тогда Дарья, которая давно уже живет в Калифорнии, не испугалась холода и проливного дождя и сделала все три попытки. А одна из них — на 6.66 м — получилась самой далекой среди вообще всех участниц. И пусть к победам в квалификации в технических видах всерьез не относятся, для Клишиной это первое место было очень важно. Очевидно, эту строчку Дарья решила не уступать никому и в финале. Ну и что, что в мировых топ-листах она в этом сезоне не входила даже в первую десятку?..

Дарья КЛИШИНА прыгнула на 7 метров впервые за шесть лет. AFP 2017

ЛУЧШИЙ ПРЫЖОК ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ!

В первом раунде Клишина улетела на 6.78 м. Для нее это — лучший результат в сезоне. Свой лучший прыжок сезона на главном старте Дарья последний раз показывала в том самом 2015-м, в Чебоксарах. И то, смешно сравнивать командный чемпионат Европы с чемпионатом мира.

Более одного раунда Дарья продержалась в лидерах. Потом на 6,96 м улетела лидер мирового сезона сербка Шпанович. Самое удивительное, что Клишина попыталась ответить, и ей это даже удалось — 6.88 м во втором раунде. Тенденция улучшать свой результат по ходу соревнований для Клишиной на главных стартах — настоящий прорыв!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">Russin Klishina is fotomodel maar bovenal verspringer. En dat doeg ze heel mooi! <a href="https://twitter.com/hashtag/Londen2017?src=hash">#Londen2017</a> <a href="https://t.co/4rFHyw7gnC">pic.twitter.com/4rFHyw7gnC</a></p>— Fouad Sidali (@FouadSidali) <a href="https://twitter.com/FouadSidali/status/896084221122330624">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все же, как правило, чемпионаты мира с результатами меньше семи метров не выигрывают. Уже в третьем раунде Бритни Рис улетела на 7,02 м. Клишина опустилась на третью строчку, но это совсем не тот случай, когда такое могло кого-то расстроить. Медалей взрослых чемпионатов мира у Клишиной не было никогда!

В финальном раунде Клишина, в соответствие с правилами, прыгала третьей с конца. Настраиваясь на очередную попытку, Дарья была столь серьезна, словно собиралась бороться за победу. Собственно, так оно и было! Очередной прыжок Клишиной снова лучше предыдущего — 6,91 м. И пусть подняться выше он ей не позволил, но в умении собраться Дарье было не отказать. Перекинувшись парой слов с тренером, она даже позволила себе улыбнуться. Единственная среди всех участниц, Клишина не боролась с обстоятельствами, а действительно проводила турнир своей жизни.

Чудеса продолжились в пятом раунде. Американка Бартолетта заставила Клишину поволноваться, не дотянув до ее результата всего три сантиметра. А наша Даша взяла и продолжила прибавлять — семь метров ровно, и она вышла на второе место! Тут уже после попытки она не просто улыбнулась, а схватилась за голову. Чтобы вы понимали масштаб подвига: за семь метров на открытом воздухе Клишина не прыгала уже шесть (!) лет. Всего до лондонского чемпионата мира в ее жизни были всего три таких прыжка. И вот он, тот самый день, когда самые лучшие свои попытки Даша исполнила в самый нужный момент.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дарья Клишина и ее прыжок на 7 метров. Молодцом! <a href="https://t.co/lWxWnoToli">pic.twitter.com/lWxWnoToli</a></p>— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) <a href="https://twitter.com/Eurosport_RU/status/896096129762205696">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как ни старались Шпанович с Бартолеттой, до Клишиной им было далеко. В плане стабильности технического исполнения Дарье вообще не было равных в секторе. Всего один заступ, все прыжки примерно в одну точку и с тенденцией улучшения! Собственно, если бы подобный расклад сил с расстановкой Рис — Клишина — Бартолетта показали кому-то до финала, любой фанат легкой атлетики решил бы, что это шутка. Как Дарье удалось поверить в себя в тот момент, когда в нее уже не верил почти никто?..

Дарья КЛИШИНА радуется медали. Reuters

КАК РАДОВАТЬСЯ, КОГДА ФЛАГ ВЗЯТЬ НЕЛЬЗЯ?

Самый неловкий момент наступил после завершения соревнований. Рис плакала, показывая на надпись на шиповках «RIP Paw Paw». Свою победу Бритни посвятила памяти дедушки, который скончался в начале июля. Бартолетта взяла американский флаг, вручила такой же Рис, скакала и кричала от радости.

И только Клишина оказалась в стороне. С одной стороны, Дарье полагалось радоваться больше всех. В отличие от американок, для нее это не очередная медаль, а самая первая и желанная. С другой, как радоваться, когда флаг взять нельзя? Флаг ИААФ Дарье почему-то не предложили, хотя если она под ним выступала — то почему бы и нет? Добрая Бартолетта в шутку хотела поделиться с Дашей собственным американским флагом, но Клишина предусмотрительно отказалась. Так и получилось: пока американки совершали свой законный круг почета, наша Даша тихо оделась и ушла в смешанную зону.

Хотя в этот день она заслужила свой праздник больше, чем кто-либо другой.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Лондона.