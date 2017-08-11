Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длину

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В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров.

«Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки, — сказал Мутко. — Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая, поздравляю от всей души, умница и молодец. Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да, кому-то не хватало практики, мы все видим, нам нужна конкурентная среда, а дальше, надеюсь, ребята порадуют еще, все стараются, все молодцы».

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−3), третье — сборная ЮАР (2−1−2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.