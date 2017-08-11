Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длину
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Дарья Клишина вошла в элиту прыжков в длину после завоевания серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров.
«Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки, — сказал Мутко. — Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая, поздравляю от всей души, умница и молодец. Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да,
Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3−1−3), третье — сборная ЮАР (2−1−2).
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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