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11 августа 2017, 23:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длину

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь российской легкоатлетки Дарьи Клишиной к медали чемпионата мира в прыжках в длину получился длинным и непростым. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Клишина, выступавшая на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, в лучшей попытке прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

«Клишина преодолела много трудностей, прошла через травму, восстановилась и показала результат, близкий к ее рекорду. Я ее давно знаю, она долго шла к этой медали. Карьера у нее складывалась по синусоиде. Сегодня у нее все получилась, она молодец, я ее поздравляю», — сказал Шляхтин.

26-летняя спортсменка тренируется в группе американского специалиста Лорена Сигрейва. «Если она сумела завоевать медаль, стать серебряным призером чемпионата мира, то сложно найти более правильное направление [развития ее карьеры]», — отметил он.

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.
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