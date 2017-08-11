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11 августа 2017, 22:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Клишина завоевала серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в длину

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, заняла второе место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В лучшей попытке она прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне.

Она стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов — ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей <span class=error>Шубенков</span>. Увеличить
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Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02), для которой эта золотая медаль стала четвертой на чемпионатах мира. Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта, которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

Для Клишиной эта медаль стала первой на крупных международных стартах. До сегодняшнего дня ее высшим достижением была бронза чемпионата Европы в 2014 году. Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, где она заняла девятое место (6,63).

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3−1−3), третье — сборная ЮАР (2−1−2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длину

Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длину

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь российской легкоатлетки Дарьи Клишиной к медали чемпионата мира в прыжках в длину получился длинным и непростым. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
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