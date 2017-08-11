Алина Талай вышла в финал в беге на 100 м с барьерами на ЧМ в Лондоне

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В полуфинале уроженка Орши пробежала спринтерскую дистанцию за 12,85 сек. Белоруска уступила в забеге лишь Кристине Меннинг из США — 12,71 сек.

Белоруска Эльвира Герман, показавшая несколько хороших результатов в ходе сезона, с результатом 13,16 сек. не пробилась в решающую стадию.

В финале в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне 12 августа конкуренцию Алине Талай, бронзовому призеру чемпионата мира 2015 года на этой дистанции, составят Салли Пирсон (Австралия), Памела Дуткевич (Германия), Надин Висссер (Нидерланды), Доун Харпер Нельсон, Кристина Меннинг, Ниа Али, Кендра Харрисон (все — США).

Чемпионка мира-2015 в беге на 800 м Марина Арзамасова в финал на своей коронной дистанции в Лондоне не вышла, завершив борьбу на стадии квалификации.