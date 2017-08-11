ВФЛА: процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

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В пятницу российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не намерена возвращать серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в эстафетах 4×400 метров, которых она была лишена за допинговые нарушения.

«Мы отправляли спортсменам и региональным федерациям письма, в которых говорилось о том, насколько важно вернуть медали по решению дисциплинарной комиссии МОК. Призываем их решиться на этот шаг, поскольку это будет способствовать улучшению ситуации в российской легкой атлетике в целом, но ничего не изменилось», — сказала Иконникова.

«Стараемся что-то делать в рамках своих возможностей, но, к сожалению, пока все движется туго», — добавила она.

Олимпийские награды должны вернуть еще более десяти российских спортсменов, на призыв пока откликнулись только три участника эстафет, которые сами не были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. «Кто-то обещает, а потом исчезает, кто-то говорит, что думает, кто-то вообще не идет на контакт и не отвечает на наши звонки и письма», — отметила она.

Вернуть награды спортсмены могут только по собственной воле.