ВФЛА: Процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты, лишенные олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил решением Международного олимпийского комитета (МОК), с неохотой возвращают награды. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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В пятницу российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не намерена возвращать серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в эстафетах 4×400 метров, которых она была лишена за допинговые нарушения.
«Мы отправляли спортсменам и региональным федерациям письма, в которых говорилось о том, насколько важно вернуть медали по решению дисциплинарной комиссии МОК. Призываем их решиться на этот шаг, поскольку это будет способствовать улучшению ситуации в российской легкой атлетике в целом, но ничего не изменилось», — сказала Иконникова.
«Стараемся
Олимпийские награды должны вернуть еще более десяти российских спортсменов, на призыв пока откликнулись только три участника эстафет, которые сами не были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. «Кто-то обещает, а потом исчезает,
Вернуть награды спортсмены могут только по собственной воле.
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