Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30659615/
11 августа 2017, 19:56 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА: Процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты, лишенные олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил решением Международного олимпийского комитета (МОК), с неохотой возвращают награды. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

ВФЛА: Процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не намерена возвращать серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в эстафетах 4×400 метров, которых она была лишена за допинговые нарушения.

«Мы отправляли спортсменам и региональным федерациям письма, в которых говорилось о том, насколько важно вернуть медали по решению дисциплинарной комиссии МОК. Призываем их решиться на этот шаг, поскольку это будет способствовать улучшению ситуации в российской легкой атлетике в целом, но ничего не изменилось», — сказала Иконникова.

«Стараемся что-то делать в рамках своих возможностей, но, к сожалению, пока все движется туго», — добавила она.

Олимпийские награды должны вернуть еще более десяти российских спортсменов, на призыв пока откликнулись только три участника эстафет, которые сами не были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. «Кто-то обещает, а потом исчезает, кто-то говорит, что думает, кто-то вообще не идет на контакт и не отвечает на наши звонки и письма», — отметила она.

Вернуть награды спортсмены могут только по собственной воле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

ВФЛА: процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и Мэйуэзером

Капитан "Спартака" Глушаков не считает, что играл так плохо, как пишут СМИ