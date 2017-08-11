Российская бегунья отказалась возвращать отобранные за допинг медали

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не хочу возвращать мои медали, так как никто не заслужил их больше меня», — рассказала Фирова, отметив, что решила обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о необходимости вернуть награды. При этом легкоатлетка отметила, что все равно оставит медали себе, даже если проиграет дело.

В мае 2016 Фирова оказалась в числе спортсменов, чьи допинг-пробы на Олимпиаде-2008 в Пекине дали положительный результат после перепроверки. В ее организме были обнаружены следы анаболического стероида туринабола.

На Играх в Китае бегунья выиграла серебро в эстафете 4 по 400 метров. Такого же результата в этой же дисциплине она добивалась на ОИ-2004 в Афинах и Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спортсменка должна вернуть награды, которые она завоевала на соревнованиях в Китае и Великобритании. В том же месяце Фирова решила завершить карьеру.