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11 августа 2017, 18:56 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Российская бегунья отказалась возвращать отобранные за допинг медали

Российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не хочет возвращать олимпийские медали, которых она была лишена за нарушение антидопингового законодательства. Ее слова приводит Reuters.

Российская бегунья Татьяна <span class=error>Фирова</span> заявила что не хочет возвращать олимпийские медали которых она была лишена за употребление запрещенных препаратов. Легкоатлетка считает что никто не заслуживает эти награды больше нее. Спортсменка в мае 2016 года была поймана на применении допинга. Увеличить
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«Я не хочу возвращать мои медали, так как никто не заслужил их больше меня», — рассказала Фирова, отметив, что решила обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о необходимости вернуть награды. При этом легкоатлетка отметила, что все равно оставит медали себе, даже если проиграет дело.

В мае 2016 Фирова оказалась в числе спортсменов, чьи допинг-пробы на Олимпиаде-2008 в Пекине дали положительный результат после перепроверки. В ее организме были обнаружены следы анаболического стероида туринабола.

На Играх в Китае бегунья выиграла серебро в эстафете 4 по 400 метров. Такого же результата в этой же дисциплине она добивалась на ОИ-2004 в Афинах и Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спортсменка должна вернуть награды, которые она завоевала на соревнованиях в Китае и Великобритании. В том же месяце Фирова решила завершить карьеру.

В настоящий момент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) бессрочно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только по индивидуальным разрешениям Международной ассоциации легкоатлетических федераций, но только под нейтральным флагом.
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Новости Легкой атлетики

ВФЛА: Процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

ВФЛА: Процесс возвращения олимпийских наград российскими легкоатлетами идет тяжело

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты, лишенные олимпийских медалей за нарушение антидопинговых правил решением Международного олимпийского комитета (МОК), с неохотой возвращают награды. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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