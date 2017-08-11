Российская бегунья отказалась возвращать отобранные за допинг медали
Российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не хочет возвращать олимпийские медали, которых она была лишена за нарушение антидопингового законодательства. Ее слова приводит Reuters.
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«Я не хочу возвращать мои медали, так как никто не заслужил их больше меня», — рассказала Фирова, отметив, что решила обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о необходимости вернуть награды. При этом легкоатлетка отметила, что все равно оставит медали себе, даже если проиграет дело.
В мае 2016 Фирова оказалась в числе спортсменов, чьи
На Играх в Китае бегунья выиграла серебро в эстафете 4 по 400 метров. Такого же результата в этой же дисциплине она добивалась на ОИ-2004 в Афинах и Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спортсменка должна вернуть награды, которые она завоевала на соревнованиях в Китае и Великобритании. В том же месяце Фирова решила завершить карьеру.
В настоящий момент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) бессрочно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
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