Бегунья Фирова не хочет возвращать медали Олимпиад, которых лишилась из-за допинга

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Как утверждает агентство, Фирова, выигравшая серебро Пекина и Лондона в эстафете 4×400 метров, является одной из шести спортсменок, которым предстоит вернуть награды и дипломы Игр вследствие того, что они сами или их товарищи по команде попались на допинге.

«Я не хочу возвращать мои медали, потому что думаю, что никто не заслужил их больше, чем я», — сказала Фирова, лишенная серебра Игр в Пекине из-за найденного в ее допинг-пробе анаболического стероида туринабола.

Фирова заявила, что обжаловала решение МОК о необходимости вернуть медаль пекинской Олимпиады, но подчеркнула, что исход дела не повлияет на ее решение. «С самого начала всего этого я приняла решение, что не отдам ее», — сказала Фирова о серебряной медали Игр-2008, отметив, что, возможно, вернет значок медалистки и дипломы.

Россия лишилась серебра Игр-2012 в женской эстафете 4×400 метров, так как в допинг-пробе другой россиянки Антонины Кривошапки был обнаружен туринабол. Фирова добавила, что серебро Лондона — «объективное доказательство ее труда».

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что спортсмены, утверждающие, что их не уведомили о необходимости вернуть награды, «лгут».