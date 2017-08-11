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11 августа 2017, 16:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгуны в высоту Иванюк и Лысенко сказали, что помогали друг другу в квалификации ЧМ

ЛОНДОН, 11 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк, вышедшие в финал чемпионата мира в Лондоне, рассказали, что поддерживали друг друга во время квалификации и тем самым помогли друг другу выступить хорошо.

Лысенко вышел в финал, преодолев квалификационную высоту 2,31 метра. Иванюк в квалификации взял высоту 2,29 метра, этого тоже хватило для выхода в финал. Россияне выступали одновременно, но в разных квалификационных группах.

«Мы жестами обменивались, — рассказал Иванюк журналистам. — Я ему показываю — с первой попытки взял! Он мне отвечает — и я с первой. Это очень помогало». «Выступали в разных группах, но встречались у тренера между попытками. А так издалека друг другу махали», — добавил Лысенко.

По словам Лысенко, он предполагал, что для выхода в финал придется прыгать по максимуму — на высоте автоматической квалификации (2,31 метра). «Что борьба пойдет до квалификационной высоты, рассчитывал», — отметил Лысенко. «А мне казалось, что после 2,29 можно собирать вещи. Но потом люди начали прыгать и прыгать. Но в итоге мне 2,29 хватило», — добавил Иванюк.

По словам спортсменов, звезды мировых прыжков в высоту катарец Мутаз Баршим и украинец Богдан Бондаренко, на их взгляд, в общении «нормальные люди». «Богдан точно нормальный парень, почти свой человек, — отметил Иванюк. — С ним легко найти общий язык. Баршим чуть более закрыт. Еще у нас с болгарином Тихомиром Ивановым хорошие отношения, он немного по-русски говорит».

Россияне отметили зрителей за позитивную поддержку и добавили, что в субботу сами будут смотреть финал состязаний в прыжках в высоту у женщин из гостиницы. «За Машу (Ласицкене) будем из отеля болеть. Чтобы себе эмоций сохранить на финал», — отметил Иванюк.
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