IAAF: Бегунья Дебора Джон повредила бедро и лицо, но чувствует себя удовлетворительно

В пятницу Джон получила травму, споткнувшись об один барьер и ударившись головой о другой. Спортсменку унесли со стадиона на носилках.

«Она чувствует себя удовлетворительно, но у нее повреждена задняя поверхность бедра и разбито лицо. Состояние здоровья опасений не вызывает», — сказала Линьяни журналистам.