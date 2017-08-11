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11 августа 2017, 16:42 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF: Бегунья Дебора Джон повредила бедро и лицо, но чувствует себя удовлетворительно

ЛОНДОН, 11 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Бегунья из Тринидада и Тобаго Дебора Джон, получившая травму во время забегов первого круга на дистанции 100 метров с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, чувствует себя нормально, сообщила представитель пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Анна Линьяни.

В пятницу Джон получила травму, споткнувшись об один барьер и ударившись головой о другой. Спортсменку унесли со стадиона на носилках.

«Она чувствует себя удовлетворительно, но у нее повреждена задняя поверхность бедра и разбито лицо. Состояние здоровья опасений не вызывает», — сказала Линьяни журналистам.
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