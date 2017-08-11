Легкоатлет Лысенко будет болеть за Ласицкене в командном отеле ЧМ-2017

В пятницу Лысенко и другой россиянин Илья Иванюк, выступающие под нейтральным флагом, вышли в финал чемпионата мира. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м. Днем ранее Ласицкене показала лучший результат в квалификации, с первой попытке взяв планку на высоте 1,92 метра, и вышла в финал.

«Сейчас мы с моим тренером Евгением Петровичем Загорулько обсудим все мои ошибки, которые я допустил в квалификации, — отметил Лысенко. — Завтра, в день отдыха, мне нужно немного прогуляться по Лондону. А вечером буду болеть за Машу. Скорее всего, из гостиницы».

Финал чемпионат мира в женских прыжках в высоту состоится 12 августа, в мужских — 13 августа.