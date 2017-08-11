Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30658062/
11 августа 2017, 16:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлет Лысенко будет болеть за Ласицкене в командном отеле ЧМ-2017

ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в субботу будет болеть на чемпионате мира за соотечественницу Марию Ласицкене, находясь в гостиничном номере, а не на стадионе, так как в воскресенье наступит его черед выступать в финале. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Лысенко и другой россиянин Илья Иванюк, выступающие под нейтральным флагом, вышли в финал чемпионата мира. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м. Днем ранее Ласицкене показала лучший результат в квалификации, с первой попытке взяв планку на высоте 1,92 метра, и вышла в финал.

«Сейчас мы с моим тренером Евгением Петровичем Загорулько обсудим все мои ошибки, которые я допустил в квалификации, — отметил Лысенко. — Завтра, в день отдыха, мне нужно немного прогуляться по Лондону. А вечером буду болеть за Машу. Скорее всего, из гостиницы».

Финал чемпионат мира в женских прыжках в высоту состоится 12 августа, в мужских — 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгуны в высоту Иванюк и Лысенко сказали, что помогали друг другу в квалификации ЧМ

ЛОНДОН, 11 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк, вышедшие в финал чемпионата мира в Лондоне, рассказали, что поддерживали друг друга во время квалификации и тем самым помогли друг другу выступить хорошо.
Еще 7 новостей  Все новости

Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

Россиянин Лысенко вышел в финал чемпионата мира в прыжках в высоту

"Матч ТВ" планирует завершить переговоры по приобретению прав на показ ОИ-2018 осенью

"Черчесову я не завидую": эксперты о работе главного тренера сборной России