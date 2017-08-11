Шкуренёв — 15-й после трёх видов десятиборья на чемпионате мира в Лондоне
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике.
В третьем виде десятиборья — толкании ядра — россиянинИлья Шкуренёв продемонстрировал 23-й результат — 13,48 м. Первым стал представитель Гренады Линдон Виктор (15,86).
В общем зачёте Шкуренёв опустился с 12-го места на 15-е (2485 очков). Лидером стал представитель Франции Кевен Майе (2703).
Шкуренёв — бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении 2015 года.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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