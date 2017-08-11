ЛОНДОН, 11 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк, вышедшие в финал чемпионата мира в Лондоне, рассказали, что поддерживали друг друга во время квалификации и тем самым помогли друг другу выступить хорошо.