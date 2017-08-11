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11 августа 2017, 16:09 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шкуренёв — 15-й после трёх видов десятиборья на чемпионате мира в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике.

В третьем виде десятиборья — толкании ядра — россиянинИлья Шкуренёв продемонстрировал 23-й результат — 13,48 м. Первым стал представитель Гренады Линдон Виктор (15,86).

В общем зачёте Шкуренёв опустился с 12-го места на 15-е (2485 очков). Лидером стал представитель Франции Кевен Майе (2703).

Шкуренёв — бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении 2015 года.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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