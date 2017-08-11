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11 августа 2017, 15:38 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Лысенко и Иванюк вышли в финал чемпионата мира в прыжках в высоту

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Россияне Данил Лысенко и Илья Иванюк преодолели квалификацию в соревнованиях по прыжкам в высоту. Для выхода в финал нужно было выполнить норматив (2,31 м) или попасть в число 12 лучших.

Лысенко со второй попытки взял 2,31 м. Иванюк стал седьмым, взяв с первой попытки 2,29 м. Россияне выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом.

Лучшим в квалификации стал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим, который с первой попытки взял 2,31 м.
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