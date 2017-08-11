Россиянин Лысенко вышел в финал чемпионата мира в прыжках в высоту
ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Лондоне.
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Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м. Для квалификации в финал необходимо взять высоту 2,31 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. В соревнованиях принимает участие еще один россиянин, Илья Иванюк. Квалификация продолжается.
Финал в мужских прыжках в высоту пройдет 12 августа.
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
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