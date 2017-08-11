Бегунья Дебора Джон получила серьезную травму на чемпионате мира в Лондоне
ЛОНДОН, 11 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Бегунья Дебора Джон из Тринидада и Тобаго получила серьезную травму во время состязаний первого круга на дистанции 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
В пятницу утром Джон неудачно упала во время прохождения одного из барьеров в пятом забеге. Около 10 минут ей оказывали первую медицинскую помощь, после чего унесли на носилках.
Российские спортсменки в этой дисциплине участия не принимают.
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