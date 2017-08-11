Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30655865/
11 августа 2017, 13:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бегунья Дебора Джон получила серьезную травму на чемпионате мира в Лондоне

ЛОНДОН, 11 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Бегунья Дебора Джон из Тринидада и Тобаго получила серьезную травму во время состязаний первого круга на дистанции 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В пятницу утром Джон неудачно упала во время прохождения одного из барьеров в пятом забеге. Около 10 минут ей оказывали первую медицинскую помощь, после чего унесли на носилках.

Российские спортсменки в этой дисциплине участия не принимают.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018