После первого вида программы у десятиборцев — бега на 100 м — россиянин Илья Шкуренёв занимает 25-е место. Он пробежал стометровку за 11,17 секунды и получил 823 очка.

Лидером соревнований стал представитель Канады Дэмиан Уорнер (10,50 секунды — 975 очков).

Шкуренёв — бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпион Европы в помещении 2015 года.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершится 13 августа.