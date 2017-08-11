Легкая атлетика. Алина Талай и Эльвира Герман вышли в полуфинал ЧМ забега на 100 метров с барьерами
Белоруски Алина Талай и Эльвира Герман вышли в полуфинал ЧМ забега на 100 метров с барьерами. В рамках квалификации Талай финишировала с результатом 12,88 (рекорд сезона), а Герман показала время 13,01.
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Полуфинальные забеги пройдут вечером 11 августа и начнутся в 21.05 по минскому времени.
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