Дорог рекорд к чемпионату
Чемпионат мира по легкой атлетике, который в эти дни выходит в Лондоне на финишную прямую, для нашей сборной явно не задался.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В принципе, изначально было ясно, что россыпи медалей от белорусов ждать не придется: несколько лидеров по разным причинам не смогли отправиться на турнир, еще пару человек подошли к первенству явно не в лучших кондициях плюс молодежь, от которой ожидать больших свершений на данном этапе явно рановато. Тем не менее хотелось увидеть на дорожках и секторах Олимпийского стадиона немножко другую картину. Больше всего ведь огорчило не отсутствие медалей, а откровенно невзрачное выступление всей команды: практически никто из атлетов пока не выступил в свою силу, даже не приблизившись к лучшему результату в сезоне и уж тем более к личному рекорду.
Тренерский это просчет или дело в
И самый яркий пример в этом плане наш главный подрастающий талант в прыжках в высоту Павел Селиверстов, который так напрыгался за первую часть сезона на всевозможных турнирах (в том числе и в Бриллиантовой лиге), что в Лондон вообще не поехал, прикрывшись формулировкой: выдохся и угодил в функциональную яму. Недаром ведь говорят, что ложка дорога к обеду. А тут ситуация получается такая, что ложку в руки спортсменам вложили, но на еду они уже смотреть не могут — тошнит.
Так это или нет — утверждать не берусь. Повторюсь, эту никем и ничем не подтвержденную гипотезу довелось просто услышать как одну из версий неудачного выступления сборной страны в Лондоне. Однако цифры, как говорится, вещь упрямая. А они прямо указывают на то, что результаты наших атлетов не просто низкие, а близки к провальным. Дабы не быть голословным, давайте заглянем в итоговые протоколы. В прыжках с шестом Ирина Жук в нынешнем сезоне установила личный рекорд, взяв высоту 4.60. В Лондоне она не записала себе в актив ни одной удачной попытки. Татьяна Холодович в метании копья имеет 66.34 — личный рекорд, 66.30 — лучший результат в сезоне и куцые 64.05 в Лондоне. Провалилась в метании молота и Анна Малыщик, установившая в начале сезона личный рекорд (74.94) и запустившая снаряд на чемпионате мира
Способны ли девушки приблизиться к своим лучшим результатам и хоть
Сергей КАНАШИЦ
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