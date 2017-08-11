Дорог рекорд к чемпионату

В принципе, изначально было ясно, что россыпи медалей от белорусов ждать не придется: несколько лидеров по разным причинам не смогли отправиться на турнир, еще пару человек подошли к первенству явно не в лучших кондициях плюс молодежь, от которой ожидать больших свершений на данном этапе явно рановато. Тем не менее хотелось увидеть на дорожках и секторах Олимпийского стадиона немножко другую картину. Больше всего ведь огорчило не отсутствие медалей, а откровенно невзрачное выступление всей команды: практически никто из атлетов пока не выступил в свою силу, даже не приблизившись к лучшему результату в сезоне и уж тем более к личному рекорду.

Тренерский это просчет или дело в чем-то другом, нужно тщательно разобраться специалистам. Но в кулуарах же заговорили, что стала слишком заметной тенденция смещения вывода на пик формы спортсменов не к чемпионату мира, который всегда считался основным и главным турниром, а к коммерческим стартам, где можно заработать.

Цитата Иными словами, спортсмены и тренеры предпочитают устраивать, как говорят в шоу-бизнесе, «чёс», оставляя чемпионат мира на закуску. А какой может быть аппетит во время главного застолья, если перед этим ты уже налопался по самые уши?

И самый яркий пример в этом плане наш главный подрастающий талант в прыжках в высоту Павел Селиверстов, который так напрыгался за первую часть сезона на всевозможных турнирах (в том числе и в Бриллиантовой лиге), что в Лондон вообще не поехал, прикрывшись формулировкой: выдохся и угодил в функциональную яму. Недаром ведь говорят, что ложка дорога к обеду. А тут ситуация получается такая, что ложку в руки спортсменам вложили, но на еду они уже смотреть не могут — тошнит.

Бегунья Марина Арзамасова AFP 2017

Так это или нет — утверждать не берусь. Повторюсь, эту никем и ничем не подтвержденную гипотезу довелось просто услышать как одну из версий неудачного выступления сборной страны в Лондоне. Однако цифры, как говорится, вещь упрямая. А они прямо указывают на то, что результаты наших атлетов не просто низкие, а близки к провальным. Дабы не быть голословным, давайте заглянем в итоговые протоколы. В прыжках с шестом Ирина Жук в нынешнем сезоне установила личный рекорд, взяв высоту 4.60. В Лондоне она не записала себе в актив ни одной удачной попытки. Татьяна Холодович в метании копья имеет 66.34 — личный рекорд, 66.30 — лучший результат в сезоне и куцые 64.05 в Лондоне. Провалилась в метании молота и Анна Малыщик, установившая в начале сезона личный рекорд (74.94) и запустившая снаряд на чемпионате мира всего-то на 69.43. В толкании ядра Алена Дубицкая, имея личник и лучший результат сезона 19.03 и 19.01 соответственно, а в Лондоне сподобилась лишь на 17.68. Ее подруга по команде Юлия Леонтюк (19.79 и 18.28) на чемпионате показала скромные 18.12. Метр недотолкнул до лучших показателей Алексей Ничипор (19.54 против 20.52). А в мужском метании молота вообще случился полный кошмар: Сергей Коломоец послал снаряд на 71.90, имея в сезоне результат 77.52, а Захар Махросенко ограничился 72.58 против личного рекорда в 77.41. Метали, правда, в плохую погоду, лил дождь, но тут, возможно, кто-то вспомнит пословицу про плохого танцора.

Цитата В общем, как ни крути, а пока похвастать нечем. Впереди осталось лишь пару завершающих турнир дней и наши надежды на Марину Арзамасову в беге на 800 метров и спринтерш Алину Талай да Эльвиру Герман, которые побегут дистанцию 100 метров с барьерами.

Способны ли девушки приблизиться к своим лучшим результатам и хоть чуть-чуть сгладить сложившееся не самое приятное впечатление от выступления белорусской сборной? Такой прогноз, думается, вам сегодня не даст никто. Давайте верить, что у них получится.

Сергей КАНАШИЦ