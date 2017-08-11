Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30654345/
11 августа 2017, 12:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Борзаковский: Ситуация с инфекцией в отеле не помешает легкоатлетке Ласицкене на ЧМ-2017

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вспышка инфекции в отеле и изменение места жительства не скажутся на выступлении российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Как отметил главный тренер сборной России в заключительные дни турнира в Лондоне российские спортсмены выступающие в нейтральном статусе могут завоевать несколько медалей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник стало известно, что в отеле, где проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротавирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина, ко вторнику вспышка была локализована. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) предоставила Ласицкене место в другом отеле.

«Маша недавно только приехала, а ситуация, насколько я понимаю, была в самом начале, и сейчас ее уже урегулировали, поэтому спортсменку это не коснется. На днях приехал Сережа Шубенков, мы с ним пообщались, никаких нареканий нет, поэтому в этом плане все нормально», — сказал Борзаковский.

Как отметил главный тренер сборной, в заключительные дни турнира в Лондоне российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, могут завоевать несколько медалей. «Наши сильнейшие спортсмены только выехали на заключительный этап чемпионата мира, будем надеяться на ребят. Я все-таки еще рассчитываю на медали в ближайшее время, мы все в ожидании главных финалов чемпионата мира. Мировое первенство — это такие соревнования, где нужно быть хорошо готовым не только физически, но и морально, быть со свежей головой», — сказал он.

«Ребята все в хороших кондициях, все хорошо готовы, и если они покажут свои лучшие результаты, то некоторые из них будут на пьедестале», — заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира завершится 14 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 10 октября в России

Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018

"Рома" заинтересована в приобретении футболиста "Спартака" Промеса

ФК "Урал" имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу