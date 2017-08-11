День России: главная звезда сборной РФ Ласицкене уверенно стартовала на ЧМ
ЛОНДОН, 11 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Три финала состоялись на чемпионате мира по легкой атлетике в четверг. Россияне в них не участвовали, зато успешно выступила в квалификации чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. А еще это был день, когда олимпийский стадион Лондона увидел российский флаг — три российских журналиста приняли участие в медиа-забеге не в нейтральном, а в реальном статусе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я здесь!»
«Привет, спортсмены! — весело бросила в адрес журналистов чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выйдя в смешанную зону после квалификации. — Я все читала!».
Да, даже до российских участников чемпионата мира, выступающих
Но уже вечером эта история стала совершенно второстепенной, когда на арену вышли настоящие легкоатлеты из России. Главное, чтобы у них было все хорошо — в любом статусе.
Ласицкене заставила поволноваться, когда задела планку, исполняя первую попытку чемпионата на смешной для нее высоте 1,85 метра. Но планка устояла, а потом чемпионка мира распрыгалась. Попытки на высотах 1,89 и 1,92 метра дались легко, а больше их и не потребовалось. Ласицкене уверенно вышла в финал.
«Все было как всегда, у меня всегда такая физиономия, — пытаясь сдерживать улыбку, отвечала Ласицкене журналистам на вопрос, не было ли ей скучно во время квалификации. — Просто немножко прохладно было, как мне показалось. В целом все хорошо. Во время первого прыжка, как всегда, я спала,
Еще Ласицкене рассказала, что дождя не боится и готова выступать в любую погоду, что соперницы хорошо готовы, но она за ними особо не следит, что атмосфера олимпийского стадиона Лондона ей нравится. А еще, что надпись I’m here! («Я здесь!») на ее кепке — это никакое не заявление, а просто «случайно так вышло, но в тему».
Вторая российская участница соревнований по прыжкам в высоту, Ирина Гордеева, квалификацию преодолеть не смогла.
Два первых финала чемпионата мира стали американскими. Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов Кристиан Тэйлор и его главный соперник и соотечественник Уилл Клэй ожидаемо разыграли золото в тройном прыжке между собой. Правда, не на уровне мирового рекорда, как предсказывали многие. Видимо, прохладная лондонская погода по несколько процентов с каждого результата забирает. Тэйлор в итоге выиграл с результатом 17,68 метра, а Клэй отстал на пять сантиметров. Третьим стал португалец Нелсон Эвора, олимпийский чемпион-2008.
Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин очень ждали чешские журналисты, потому что Зузана Гейнова могла принести сборной Чехии второе золото этого чемпионата. Но в итоге двукратная чемпионка мира осталась без медали. А победила американка Кори Картер, опередившая на финише свою соотечественницу олимпийскую чемпионку Далайлу Мухаммад.
А вот в финале мужской 200-метровки грянула сенсация. В отсутствие Усэйна Болта, решившего не выступать на этой дистанции в Лондоне, победу одержал Рамиль Гулиев — спринтер, родившийся в Азербайджане, но представляющий Турцию. Собственно, круг почета по стадиону именно с этими двумя флагами Гулиев и совершил.
Что же касается истории с Исааком Маквалой из Ботсваны, которого сначала отстранили от соревнований, поместив в карантин, а затем выпустили и допустили до старта на дистанции 200 метров, то
И снова Клишина.
Пятница
Сразу два российских участника выступят в финальном турнире метателей молота. В этой дисциплине есть психологически важная отметка в 80 метров, вокруг которой обычно разворачивается борьба за медали. Два польских финалиста — Павел Файдек и Войцех Новицкий — в нынешнем сезоне ее преодолевали. Россиянин Валерий Пронкин был близок (79,32), еще один россиянин Алексей Сокирский — не очень (76,23).
Из других претендентов на медали стоит отметить олимпийского чемпиона Рио Дильшода Назарова из Таджикистана, венгра Бенса Халаша и белоруса Павла Барейшу.
Два других финала пройдут без участия россиян. В забеге на 3000 метров с препятствиями у женщин вероятный сценарий финала — американка Эмма Коберн против большого количества кенийских бегуний. Самые сильные из этого количества — Селлифин Чеспол, Хивин Джепкемои и Беатрис Чепкоэч, а также Рут Джебет из Бахрейна, которая на самом деле тоже кенийка.
Наконец, в финале на дистанции 200 метров у женщин победительница вряд ли будет столь же сенсационной, как в аналогичной дисциплине у мужчин. Кто бы из трех обладательниц лучших результатов полуфинала ни выиграл — Шона
Также в пятницу Данил Лысенко и Илья Иванюк поборются в квалификации в прыжках в высоту у мужчин, а Илья Шкуренев начнет состязаться в десятиборье.
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