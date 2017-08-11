День России: главная звезда сборной РФ Ласицкене уверенно стартовала на ЧМ

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«Я здесь!»

«Привет, спортсмены! — весело бросила в адрес журналистов чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выйдя в смешанную зону после квалификации. — Я все читала!».

Да, даже до российских участников чемпионата мира, выступающих из-за дисквалификации ВФЛА в нейтральном статусе, дошла история о том, как три аккредитованных на чемпионате мира российских журналиста выступили в медиа-забеге на 800 метров, который традиционно проводится на мировых первенствах на том же стадионе и с теми же привилегиями, что и «большие дяди». Что один из них победно финишировал с российским флагом в руках, а два других последовали заветам Пьера де Кубертена, но все равно бежали с российской символикой — и на табло светились буквы RUS, а не ANA.

Но уже вечером эта история стала совершенно второстепенной, когда на арену вышли настоящие легкоатлеты из России. Главное, чтобы у них было все хорошо — в любом статусе.

Ласицкене заставила поволноваться, когда задела планку, исполняя первую попытку чемпионата на смешной для нее высоте 1,85 метра. Но планка устояла, а потом чемпионка мира распрыгалась. Попытки на высотах 1,89 и 1,92 метра дались легко, а больше их и не потребовалось. Ласицкене уверенно вышла в финал.

«Все было как всегда, у меня всегда такая физиономия, — пытаясь сдерживать улыбку, отвечала Ласицкене журналистам на вопрос, не было ли ей скучно во время квалификации. — Просто немножко прохладно было, как мне показалось. В целом все хорошо. Во время первого прыжка, как всегда, я спала, где-то летала. Зато сразу проснулась. В очередной раз сказала себе — нельзя так делать. Надеюсь, в финале такого не повторится».

Еще Ласицкене рассказала, что дождя не боится и готова выступать в любую погоду, что соперницы хорошо готовы, но она за ними особо не следит, что атмосфера олимпийского стадиона Лондона ей нравится. А еще, что надпись I’m here! («Я здесь!») на ее кепке — это никакое не заявление, а просто «случайно так вышло, но в тему».

Вторая российская участница соревнований по прыжкам в высоту, Ирина Гордеева, квалификацию преодолеть не смогла.

Азербайджано-турецкое золото.

Два первых финала чемпионата мира стали американскими. Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов Кристиан Тэйлор и его главный соперник и соотечественник Уилл Клэй ожидаемо разыграли золото в тройном прыжке между собой. Правда, не на уровне мирового рекорда, как предсказывали многие. Видимо, прохладная лондонская погода по несколько процентов с каждого результата забирает. Тэйлор в итоге выиграл с результатом 17,68 метра, а Клэй отстал на пять сантиметров. Третьим стал португалец Нелсон Эвора, олимпийский чемпион-2008.

Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин очень ждали чешские журналисты, потому что Зузана Гейнова могла принести сборной Чехии второе золото этого чемпионата. Но в итоге двукратная чемпионка мира осталась без медали. А победила американка Кори Картер, опередившая на финише свою соотечественницу олимпийскую чемпионку Далайлу Мухаммад.

А вот в финале мужской 200-метровки грянула сенсация. В отсутствие Усэйна Болта, решившего не выступать на этой дистанции в Лондоне, победу одержал Рамиль Гулиев — спринтер, родившийся в Азербайджане, но представляющий Турцию. Собственно, круг почета по стадиону именно с этими двумя флагами Гулиев и совершил.

Что же касается истории с Исааком Маквалой из Ботсваны, которого сначала отстранили от соревнований, поместив в карантин, а затем выпустили и допустили до старта на дистанции 200 метров, то хэппи-эндом она не закончилась. Маквала, явно измученный всеми этими перипетиями, остался без медалей. Серебро досталось южноафриканцу Уэйду ван Никерку, который очень хотел сделать дубль, выиграв дистанции 400 и 200 метров, но не смог. Бронзу завоевал Джерим Ричардс из Тринидада и Тобаго.

И снова Клишина.

Пятница наконец-то станет днем, когда россияне будут выступать в финалах и бороться за медали. В прыжках в длину у женщин среди претенденток на пьедестал — Дарья Клишина. В финал она вышла с лучшим результатом (6,66 метра), но это совершенно ничего не значит: на квалификационные прыжки в среду повлиял сильный дождь. В пятницу же по прогнозу в Лондоне отличная погода. Но если отличное настроение будет и у Клишиной, то она может посоперничать с американками Тианной Бартолеттой и Бриттни Риз, а также с Иваной Шпанович из Сербии — именно их считают основными претендентками на медали.

Сразу два российских участника выступят в финальном турнире метателей молота. В этой дисциплине есть психологически важная отметка в 80 метров, вокруг которой обычно разворачивается борьба за медали. Два польских финалиста — Павел Файдек и Войцех Новицкий — в нынешнем сезоне ее преодолевали. Россиянин Валерий Пронкин был близок (79,32), еще один россиянин Алексей Сокирский — не очень (76,23).

Из других претендентов на медали стоит отметить олимпийского чемпиона Рио Дильшода Назарова из Таджикистана, венгра Бенса Халаша и белоруса Павла Барейшу.

Два других финала пройдут без участия россиян. В забеге на 3000 метров с препятствиями у женщин вероятный сценарий финала — американка Эмма Коберн против большого количества кенийских бегуний. Самые сильные из этого количества — Селлифин Чеспол, Хивин Джепкемои и Беатрис Чепкоэч, а также Рут Джебет из Бахрейна, которая на самом деле тоже кенийка.

Наконец, в финале на дистанции 200 метров у женщин победительница вряд ли будет столь же сенсационной, как в аналогичной дисциплине у мужчин. Кто бы из трех обладательниц лучших результатов полуфинала ни выиграл — Шона Миллер-Уибо с Багамских Островов, Дафне Схипперс из Нидерландов или Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара, это будет логично.

Также в пятницу Данил Лысенко и Илья Иванюк поборются в квалификации в прыжках в высоту у мужчин, а Илья Шкуренев начнет состязаться в десятиборье.