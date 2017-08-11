Чемпион мира в беге на 200 м Гулиев счастлив, что реализовал главную цель в карьере

Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11).

«Когда я пришел к финишу, то не знал, какое место занял в итоге. С моими соперниками мы прибежали все вместе, но я чувствовал, что попал в тройку призеров. Потом посмотрел на экран и увидел свою фамилию на первом месте», — сказал Гулиев.

«Я поставил перед собой задачу одержать победу на 200-метровке на чемпионате мира, и я ее выполнил, чему очень рад, — добавил спортсмен. — Почему я бежал круг почета с флагами двух стран — Турции и Азербайджана? У меня была такая мечта, которую наконец удалось реализовать. Если говорить о причинах не очень быстрого времени в финале, то виной тому, я считаю, была достаточно прохладная погода».

«На 99 процентов я был уверен, что выиграю медаль. Но для победы нужно было сделать все возможное, и это мне удалось. Я очень счастлив, что сумел реализовать одну из самых больших целей в моей карьере», — подытожил бегун.

27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике. До этого его высшим достижением в спорте являлось серебро на чемпионате Европы на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.