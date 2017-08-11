Мария Ласицкене: Допинг-офицеры еще не приходили

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— Казалось, вы чем-то недовольны в секторе. Или вам было скучно?

— Нет-нет. У меня всегда в секторе такая физиономия. Правда, было немного прохладно. Или это я мерзлячка? Но в целом — все хорошо.

— На начальной высоте вы задели планку. Что случилось?

— Да спала я на первой попытке. Как обычно. Но зато после такого прыжка сразу проснулась. В очередной раз убедилась, что нельзя так выходить даже на начальные высоты. Надеюсь, в финале этого не повторится. Тем более видно, что девочки очень подготовленные. Заметно, что все подводились именно к чемпионату мира. И это было понятно. В финале будет серьезнейшая конкуренция — это факт. И это здорово!

— В среду весь день шел дождь. Не опасались, что и сегодня будет непогода?

— Мы посмотрели прогноз погоды и знали, что такого повториться не должно. Хотя готовы были ко всему. Это же Лондон. Вот вам, кстати, и ответ, почему мы делали столько много стартов в плохую погоду. Вот вдруг в субботу ливень?!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Maria Lasitskene está en el grupo B de la clasificación, con Beitia. Líder mundial del año, con 2.06. A 3 centímetros del récord mundial. <a href="https://t.co/c4ZHT5tyoe">pic.twitter.com/c4ZHT5tyoe</a></p>— Rubén (@Ruben_DXT) <a href="https://twitter.com/Ruben_DXT/status/895714665044393988">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Месяц назад, кстати, вы уже выступали на этом стадионе на этапе «Бриллиантовой лиги». Этот старт чем-то помог?

— Теперь я знаю, где здесь и что находится (смеется). Плюс понимали заранее, как здесь атмосфера, что трибуны под завязку заполнятся зрителями. При этом болельщики тут очень яркие и добрые.

— Ваш заезд в Лондон начался с того, что пришлось заселяться в другую гостиницу. В той, где планировали жить изначально, гуляет вирус. Это доставило какие-то неудобства?

— Абсолютно никаких. Очень приятно, что руководитель нашей делегации Елена Орлова со всем быстро разобралась и помогла организовать переезд. Даже не представляю, что чувствуют спортсмены, которые были готовы здесь на многое, но из-за этой неприятности не смогли выйти на старт.

Я же спокойно переехала в другой отель, никаких проблем. Единственное — пришлось сразу же поменять свое местоположение в системе ADAMS.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. Reuters

— Допинг-офицеры к вам уже приходили?

— Еще нет.

— Кепку, на которой написано «I’m here» (я здесь), выбрали специально к чемпионату мира?

— Нет, она случайно попалась. Мы и подумали: «О, классно. В тему»!

— Видеооператоры позиционируют вас здесь как одну из главных звезд. На главный экран выводят все ваши прыжки, часто показывают вас даже во время разминки. Вы это замечаете?

— Нет. Я не обращаю на это внимание. Зачем? Это же может лечь на плечи неприятным грузом. Забываюсь и ни на кого не смотрю. Мне так проще.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.