Мария Ласицкене: Допинг-офицеры еще не приходили
Действующая чемпионка мира уверенно преодолела квалификацию (1,92 м) и вышла в финал, который состоится в субботу вечером.
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Видимо, что-то случилось...
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— Казалось, вы
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— На начальной высоте вы задели планку. Что случилось?
— Да спала я на первой попытке. Как обычно. Но зато после такого прыжка сразу проснулась. В очередной раз убедилась, что нельзя так выходить даже на начальные высоты. Надеюсь, в финале этого не повторится. Тем более видно, что девочки очень подготовленные. Заметно, что все подводились именно к чемпионату мира. И это было понятно. В финале будет серьезнейшая конкуренция — это факт. И это здорово!
— В среду весь день шел дождь. Не опасались, что и сегодня будет непогода?
— Мы посмотрели прогноз погоды и знали, что такого повториться не должно. Хотя готовы были ко всему. Это же Лондон. Вот вам, кстати, и ответ, почему мы делали столько много стартов в плохую погоду. Вот вдруг в субботу ливень?!
— Месяц назад, кстати, вы уже выступали на этом стадионе на этапе «Бриллиантовой лиги». Этот старт
— Теперь я знаю, где здесь и что находится (смеется). Плюс понимали заранее, как здесь атмосфера, что трибуны под завязку заполнятся зрителями. При этом болельщики тут очень яркие и добрые.
— Ваш заезд в Лондон начался с того, что пришлось заселяться в другую гостиницу. В той, где планировали жить изначально, гуляет вирус. Это доставило
— Абсолютно никаких. Очень приятно, что руководитель нашей делегации Елена Орлова со всем быстро разобралась и помогла организовать переезд. Даже не представляю, что чувствуют спортсмены, которые были готовы здесь на многое, но
Я же спокойно переехала в другой отель, никаких проблем. Единственное — пришлось сразу же поменять свое местоположение в системе ADAMS.
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— Еще нет.
— Кепку, на которой написано «I’m here» (я здесь), выбрали специально к чемпионату мира?
— Нет, она случайно попалась. Мы и подумали: «О, классно. В тему»!
— Видеооператоры позиционируют вас здесь как одну из главных звезд. На главный экран выводят все ваши прыжки, часто показывают вас даже во время разминки. Вы это замечаете?
— Нет. Я не обращаю на это внимание. Зачем? Это же может лечь на плечи неприятным грузом. Забываюсь и ни на кого не смотрю. Мне так проще.
Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
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