Президент Ботсваны устроит национальный праздник, если бегун Маквала победит на ЧМ

Во вторник Маквала не был допущен на старт финала в беге на 400 метров из-за симптомов ротавирусной инфекции, хотя в финал он квалифицировался с первого места в своем забеге. Затем Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила легкоатлета на старт квалификационных забегов на дистанции 200 метров, но после окончания срока карантина (9 августа 16:00 мск) Маквале позволили в индивидуальном порядке пробежать двухсотметровку перед началом вечерней сессии в среду. Маквала показал результат, позволивший ему выйти в полуфинал, а затем он пробился в финал соревнований, который состоится позднее в четверг.

«Президент выделит определенный день для него, — объяснил министр спорта Ботсваны Тапело Олопенг действия главы государства в случае победы бегуна. — Это будет праздничный день, люди смогут прийти и встретить Маквалу, а по всей стране будут празднования с музыкой и танцами. Он прославляет нашу страну и заслуживает, чтобы его встретили в качестве героя».

Также Олопенг добавил, что Маквала получит бонус в размере $10 тысяч, который был бы ему положен в случае победы на дистанции 400 метров. Также министр спорта отметил, что Федерация легкой атлетики Ботсваны отправила жалобу в IAAF для дальнейшего рассмотрения вопроса, почему Маквала не был допущен на старт финала в беге на 400 метров. «В среду Маквала бежал 200 метров и не проявил никаких признаков недомогания, и я не понимаю, почему IAAF приняла решение отстранить его от забега», — отметил Олопенг.

Согласно заявлению IAAF, медицинский персонал осмотрел Маквалу и нашел у него симптомы ротавирусной инфекции, которая распространилась в отеле, где живут спортсмены. Как уверяет IAAF, врач сборной Ботсваны, капитан команды и физиотерапевт сборной были уведомлены о том, что по результатам медицинского обследования Маквала должен быть помещен на карантин на 48 часов и пропустит финал на 400 м. Легкоатлетическая федерация Ботсваны уверяет, что они не получали никаких официальных или формальных объяснений от IAAF, а об отстранении спортсмена узнали из прессы. Организация не поместила Маквалу на карантин, не взяла у него никаких анализов, а предположила, что у бегуна инфекционное заболевание по одному симптому, несмотря на то, что спортсмен хорошо себя чувствовал и был готов стартовать.