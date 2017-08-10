Наталья МАРЬЯНЧИК

из Лондона

Лондонский чемпионат мира бьет рекорды по популярности. Телетрансляции пользуются огромным спросом, цифры посещаемости сумасшедшие. Каждый день стадион битком на вечерней сессии, и более чем наполовину заполнен даже на утренней, где финалов не проводится. Всего на чемпионат мира уже продано около 700 тысяч билетов — это почти в два раза больше, чем предыдущий рекорд, достигнутый в 2009-м году в Берлине.

Для сравнения, на московский чемпионат мира билетов продали чуть более 250 тысяч. При том, что в Москве часть билетов уходила за символическую цену в 100 рублей или вовсе бесплатно, а в Лондоне средний билет обойдется в 50 фунтов (около 3900 рублей — Прим. «СЭ») Забавно, что даже детские билеты стоят 9,58 фунта — в честь мирового рекорда на стометровке Усэйна Болта. Сюда не сгоняли школьников, чтобы заполнить пустоты на трибунах. Люди стояли в очередях, в надежде урвать лишний билетик.

ДОЖДЬ И ХОЛОД — НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ФАНАТОВ

Англичане сходят с ума от этого вида спорта, почти независимо от присутствия там собственных спортсменов. В среду вечером представителей Великобритании не было ни в одном из финалов. Квалификационный забег на 5000 м в исполнении местной звезды Мо Фара вряд ли может считаться основанием для того, чтобы в проливной дождь выйти из дома и провести три с лишним часа на диком холоде. Тем не менее, более 60 тысяч человек именно так и поступили. Женское толкание ядра, мужская квалификация в молоте и на закуску финал на 400 м в исполнении дам. Признайтесь, вы бы ради этого хотя бы телевизор включили?

— На крупных турнирах у нас работают минимум по два человека от каждого печатного издания, — рассказывал британский коллега. — Один освещает своих спортсменов, другой — мировых звезд.

Очевидно, поэтому британская публика разбирается в легкой атлетике, как ни одна другая. Любой далекий бросок или прыжок зрители встречают восторженным «вау» еще до того, как диктор по стадиону успевает объявить, почему это круто. Несчастному Исааку Маквале из Ботсваны, который из-за карантина пропустил свой финал на 400 метров и вынужден был стартовать в забеге на 200 м в одиночестве, аплодировали без остановки со старта и до финиша. Это значит, что зрители не просто разбираются, но еще и находятся в курсе самых последних новостей. Действительно «вау».

ДИКТОР ШУТИТ ПРО ПОРАЖЕНИЕ БОЛТА

Британцы отважились на ноу-хау и на этом чемпионате мира впервые диктор активно шутит и каламбурит. Например, после второго места Усэйна Болта в полуфинальном забеге он сказал: «Это ошибка табло! Такого не может быть!» А когда публика уже затаила дыхание и почти поверила, что Болт выиграл, заявил: «Да нет, я просто пошутил». В общем, английский юмор, но после скучного перечисления цифр и титулов воспринимается как глоток свежего воздуха.

Волонтеры чемпионата мира — отдельная тема. Запакованные в прозрачные дождевики дедушки и бабушки на подступах к стадиону часами и с неподдельным энтузиастом улыбаются, машут, жмут руки и даже обнимают всех желающих. Ощущение, что вы пришли на праздник, где ждут и любят, создается именно здесь. Почему большинство волонтеров возрастом «65+» — тоже не секрет. Молодежь занята работой и добычей денег. В то время как для пожилых этот чемпионат мира стал приключением. Волонтеров в Лондоне так много, что отдельный человек даже круглосуточно… ездит в лифте! Мол, вдруг журналисты или зрители запутаются, какую кнопку нажимать?..

ЧЕМ ANA ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТРОВОВ

К нейтральному статусу россиян здесь относятся с пониманием, либо вовсе не замечают. Аббревиатура ANA вызывает у англичан не больше вопросов, чем трехбуквенные обозначения каких-нибудь далеких островных государств — их тоже никто не понимает и не различает. В отличие от агрессивной позиции местной прессы, люди на улицах обычно настроены на позитив. Мол, нет флага — так нет, вы все равно классные, и как насчет селфи?

— Классный чемпионат мира, и очень жаль, что у меня не будет еще одной возможности выйти на этот стадион, — сказал после квалификации российский метатель молота Сергей Литвинов.

Когда сравниваешь лондонский чемпионат мира с нашим турниром в Жуковском, действительно понимаешь: жаль. Очень жаль, что 19 наших «нейтралов» и еще сотня-другая их товарищей по команде живут в той пасмурной реальности, где три человека на трибуне и еще столько же в микст-зоне. А когда попадают в реальность вроде лондонской и выходят на многотысячную арену под фейерверк, словно гладиаторы, теряются и паникуют.

Да любой бы на их месте запаниковал — это все равно, что из выпускного в детском саду сразу попасть на прием у князя Монако. Чтобы стать своими на праздниках вроде этого чемпионата мира, нашим остается только выступать и набираться опыта. Неважно даже, под каким флагом. Показывай результат — и ты будешь тут героем не хуже норвежского парня в смешной шапке, который взял и выиграл у всех фаворитов. В Лондоне любят не флаги. В Лондоне любят легкую атлетику.