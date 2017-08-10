Белоруска Юлия Леонтюк заняла 7-е место в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике

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В третьей, своей лучшей попытке, она показал результат 18 м 12 см, что позволило ей войти в восьмерку лучших турнира. По словам белоруски, погодные условия (проливной дождь) влияли на результаты спортсменок, но своим выступлением она довольна. «С тренерами так и планировали — попасть в число восьми лучших толкательниц чемпионата мира», — отметила Юлия Леонтюк.

Победителем в секторе для толкания ядра стала китаянка Лицзяо Гунн — 19 м 94 см. Серебряную награду завоевала Анита Мартон из Венгрии — 19 м 49 см. Третье место заняла Мишель Картер из США — 19 м 14 см.

Следующим крупным стартом для Юлии Леонтюк станет финальный этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, который пройдет 24 августа.

В секторе для метания молота белорус Павел Борейша вышел в финальную стадию соревнований с четвертым результатом (75 м 98 см). Лучше него в квалификации выступили поляки Войцех Новицки (76 м 85 см), Павел Файдек (76 м 82 см) и француз Квентин Биго (76 м 11 см). Белорусы Захар Махросенко (72 м 85 см) и Сергей Коломоец (71 м 90 см) квалификацию не прошли. Финал в метании молота у мужчин состоится 11 августа.

В седьмой день чемпионата мира в Лондоне, 10 августа, в борьбу за выход в финал в беге на 800 м вступит и обладательница золотой награды мирового форума 2015 года в Пекине белоруска Марина Арзамасова. Квалификационные забеги на Олимпийском стадионе британской столицы стартуют в 21.25. Финал в беге на 800 м у женщин состоится в последний день чемпионата, 13 августа.