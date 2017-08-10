Человек дождя: Клишина с лучшим результатом вышла в финал чемпионата мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне участия в финалах не принимали, но выступали в квалификациях — и делали это, по большей части, успешно. Особенно преуспела прыгунья в длину Дарья Клишина, сумевшая выйти в финал с лучшим результатом.

Малая золотая медаль

В среду лондонская погода решила наконец-то соответствовать стереотипам. С утра зарядил мелкий дождь, к обеду он усилился, а к вечеру стал настолько интенсивным, что дорожки Олимпийского стадиона оказались обильно залиты — особенно те, что ближе к полю. «Вот теперь она действительно промокла», — остроумно пошутил диктор по стадиону, когда одна из участниц забега на 3000 метров с препятствиями упала в яму с водой.

В таких условиях прыжки в длину — один из самых физически некомфортных видов легкой атлетики. Одно дело — пробежать, допустим, 200 метров и пойти в теплый душ, а другое — сидеть два часа в сырости и холоде, ожидая своей попытки, да еще и падать после нее в яму с мокрым песком.

Но российская участница квалификации чемпионата мира в этой дисциплине Дарья Клишина справилась с обстоятельствами идеально. До норматива (6,70), позволяющего автоматом выйти в финал, не допрыгнула — но до него в этот вечер не допрыгнули и все остальные участницы турнира. Клишина же оказалась с прыжком на 6,66 метра абсолютно лучшей.

В смешанной зоне россиянка, которой, если бы соревнования проходили по правилам фигурного катания, вручили бы малую золотую медаль за «короткую программу», сразу установила свои правила, заявив, что ответит только на два вопроса. Один из них она, причем, отклонила, но согласилась принять третий.

«После второй (хорошей) попытки мне тренер сказал — делать и третью. Нужно было для тренировки попробовать, почувствовать дорожку, — сказала Клишина. — Все-таки я на этом стадионе ни разу в жизни не была. Поэтому на третью попытку расслабилась, и не важно, что она получилась с небольшим заступом — зато знаю, что все получится. Надеюсь, что в финале не будет дождя, и далекие прыжки сами собой придут».

Российский молот: двое из троих

Метание молота у мужчин — самая представительная для россиян дисциплина чемпионата мира. На квалификацию вышли сразу три «нейтральных атлета» (в таком статусе российские спортсмены выступают на турнире) — Валерий Пронкин, Алексей Сокирский и Сергей Литвинов.

В итоге в финал вышли двое. В группе А Сокирский первым же броском, словно прицелившись, отправил молот ровно на то минимальное расстояние, которое позволяло получить «автомат» — 75,50 метра. К нему добавился из группы В Пронкин, сумевший в третьей попытке отправить снаряд на 75,09 метра.

А вот Литвинов в 12 сильнейших попасть не сумел, показав результат 73,48 метра. «Дождь не мешал, все было отлично, сектор хороший. Да и технически я метал неплохо, стабильно, все в одну точку. Просто тяжелый был очень сезон, меня бросало от 73 до 77 метров в результатах, и сегодня вышло так, как вышло. Не выдержал психологического давления», — сказал он после соревнований.

Маквала сбежал с карантина

Первым в этот вечер на беговую дорожку вышел одинокий Исаак Маквала из Ботсваны. Дело в том, что накануне он не принял участия в предварительных забегах на дистанции 200 метров и в финале 400-метровки, так как IAAF посадила его на карантин из-за инфекционного заболевания. Снят карантин был в среду днем, и организаторы приняли решение дать ему возможность стартовать на 200-метровке позже остальных.

Маквала шансом воспользовался, показав время, достаточное для выхода в полуфинал. А там он также выполнил свою задачу, отобравшись в решающий забег.

В первом финале вечера — толкании ядра у женщин — особой борьбы не получилось. Китаянка Гун Лицзяо четыре попытки разогревалась, а в пятой отправила снаряд на 19,94 метра, которых ей хватило для золота. Второй стала Анита Мартон из Венгрии (19,49), а третьей — американка Мишель Картер (19,14).

В беге на 400 метров с барьерами у мужчин произошла сенсация — победу одержал молодой норвежец Карстен Вархольм, устроивший после финиша совершенно сумасшедшее празднование с яростными гримасами и шапкой викинга. Олимпийский чемпион из США Керрон Клемент остался только третьим.

Не сумела добиться успеха и победительница Олимпиады-2016 в беге на 400 метров Шона Миллер-Уибо с Багамских Островов. Она выбежала на финишную прямую первой и, казалось, победу не упустит, но буквально за десять метров до конца дистанции захромала и пересекла финишную линию четвертой. Первой же оказалась американка Филлис Фрэнсис.

Ласицкене начинает

В четверг на чемпионате мира по легкой атлетике пройдет три финала. Ни в одном из них россияне участия не принимают. В тройном прыжке у мужчин, если позволит погода и настроение участников, борьба может пойти на уровне мирового рекорда. Скорее всего, между двумя участниками — американцами Кристианом Тейлором и Уиллом Клэем, но к ним может присоединиться и третий «звездно-полосатый» участник Крис Бенард.

В беге на 400 метров с барьерами у женщин две главные претендентки на победу — двукратная чемпионка мира в этой дисциплине Зузана Гейнова из Чехии и резко прибавившая в нынешнем сезоне в результатах швейцарка Леа Шпрюнгер. Местная же публика будет надеяться на успех британки Эйлид Дойл.

Заключительной дисциплиной вечера станет финальный забег на 200 метров у мужчин, куда отобрался вышеупомянутый Маквала. Победить в дисциплине, где все золото на последних крупнейших турнирах собирал Усэйн Болт, могут едва ли не все финалисты — в том числе уже завоевавший здесь золото на 400-метровке южноафриканец Уэйд ван Никерк.

Для россиян же главная дисциплина дня — квалификация в прыжках в высоту у женщин, где выступит Мария Ласицкене, не проигравшая в нынешнем сезоне ни одного из полутора десятков стартов. Примет старт в этом виде программы и еще одна российская участница чемпионата мира — Ирина Гордеева.