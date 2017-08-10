Трое россиян вошли в десятку победителей сверхмарафона «Самопревосхождение» на 3100 миль

Как сообщил в среду ТАСС представитель организаторов Сахишну Счисил, первое место — у жителя Санкт-Петербурга Николая Дюжего. Дистанцию в 3100 миль (4 989 километров) он преодолел за 46 дней 17 часов 38 минут и 22 секунды. «Свой лучший результат он показал в 2015 году, пробежав 3100 миль за 44 дня 6 часов 10 минут 42 секунды», — отметил он. Дюжий, по его словам, работает бригадиром на лесоперерабатывающем предприятии.

В активе 51-летнего жителя Санкт-Петербурга Андрея Андреева, впервые участвовавшего в забеге, — 2773 мили (4462,7 километра), а у 44-летнего Сергея Кузьмина из Нижнего Новгорода, также впервые участвовавшего в состязании, — 2700 миль (4345,2 километра).

Супермарафон «Самопревосхождение» — самое продолжительное в мире сертифицированное состязание бегунов. Впервые оно было проведено в 1997 году, временной лимит трассы составляет 52 дня. Участники забегов могут в течение дня пробегать по кольцевой трассе от 95 до 110 километров, то есть примерно две марафонские дистанции. В течение 52 дней они должны преодолеть 3100 миль.

Рекорд в этом соревновании принадлежит финну Пекке Аалто: в 2015 году он преодолел 3100 миль за 40 дней 9 часов 6 минут и 21 секунду.