Трое россиян вошли в десятку победителей сверхмарафона «Самопревосхождение» на 3100 миль
НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Трое россиян вошли в десятку лучших по итогам 21-го ежегодного сверхмарафона «Самопревосхождение», проводимого в Нью-Йорке в память об общественном деятеле — выходце из Индии Шри Чинмое.
Как сообщил в среду ТАСС представитель организаторов Сахишну Счисил, первое место — у жителя
В активе 51-летнего жителя
Супермарафон «Самопревосхождение» — самое продолжительное в мире сертифицированное состязание бегунов. Впервые оно было проведено в 1997 году, временной лимит трассы составляет 52 дня. Участники забегов могут в течение дня пробегать по кольцевой трассе от 95 до 110 километров, то есть примерно две марафонские дистанции. В течение 52 дней они должны преодолеть 3100 миль.
Рекорд в этом соревновании принадлежит финну Пекке Аалто: в 2015 году он преодолел 3100 миль за 40 дней 9 часов 6 минут и 21 секунду.
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