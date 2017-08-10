Клишина вышла в финал с лучшим результатом. Но это ничего не значит

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В пятницу на чемпионате мира пройдет финал в женской длине. Нашу команду в нем представит Дарья Клишина.

Свершилось! Дарья Клишина выиграла!

Правда, пока только квалификацию… И пусть в преддверии пятничного финала это не имеет абсолютно никакого значения, видеть российскую спортсменку даже на промежуточной первой строчке — приятно.

Клишина впервые в своей карьере показала лучший результат в квалификации на крупном старте. При этом ни на одном из 15 предыдущих чемпионатов мира в предварительном раунде не было столь низких результатов. В этом смысле Лондон-2017 войдет в историю. При квалификационном нормативе 6,70 м Клишина показала 6,66 м. А финал «закрылся» с откровенно смешными 6,45 м. Дарья, к примеру, в 16 лет прыгала дальше…

Причина столь низких результатов квалификации — ужасная погода. Весь день в Лондоне лил дождь, дул пронизывающий ветер, а температура была в районе 14 градусов. И в столь тяжелых условиях Клишина проявила себя бойцом. Первая попытка — за 6,50 м, вторая — 6,66 м, а третья еще дальше, но с небольшим заступом.

А вот канадка Кристабель Нетти, имеющая 6,92 м в сезоне, и серебряный призер чемпионата мира-2015 британка Шара Проктор пролетели мимо финала. Как и крепкие американки Шакила Сандерс и Куниша Буркс.

«ПАЛЬЦЫ НА НОГАХ СИЛЬНО ЗАМЕРЗЛИ».

— Вот на этом бы и закончились соревнования, не правда ли? — спросили мы у Клишиной, вспоминая, что у прыгунов с трамплина из-за сильного ветра могут отменить финальные попытки — и раздать медали по результатам квалификации.

— Наверное, нет. Квалификация есть квалификация. Цель была — пройти ее и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я все равно делала третью.

— Зачем?

— Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она все равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода — и придут далекие все прыжки.

— Когда в последний раз выигрывали квалификацию?

— Извините, очень хочется в теплый душ. У меня очень сильно замерзли пальцы на ногах.

В ФИНАЛЕ ВСЕ БУДЕТ СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ.

С нетерпением ждем финала, но понимаем, что результаты в нем будут совсем иного характера. Тианна Бартолетта и Бриттни Риз — это машины по завоеванию золота. Остановить их практически невозможно. На двоих эти американки выиграли пять из шести последних чемпионатов мира и поочередно стали олимпийскими чемпионками. В пятницу они наверняка будут улетать в район 7 м. Кстати, обе в этом сезоне уже преодолевали этот гроссмейстерский рубеж.

Есть еще сербка Ивана Шпанович. В Москве-2013, Пекине-2015 и Рио-2016 она становилась третьей, а этой зимой на чемпионате Европы в помещениях показала фантастические 7,24 м.

Остальные финалистки менее грозные, но за 6,80 м может прыгнуть едва ли не каждая. Некоторые в финале сделают это практически наверняка. И весь вопрос в том, сумеет ли в решающий момент серьезно прибавить Клишина. В этом сезоне лучший результат Дарьи — 6,75 м.

Статистика выступления на главных стартах прошлых лет оптимизма, увы, не внушает. Посмотрим на табличку результатов спортсменки.

Как показывает практика, результаты Клишиной в квалификации и финале не сильно различаются. Больше того, прибавить у Дарьи пока получалось только в Москве-2013.

Очевидно, что с 6,66 м «ловить» в пятницу нечего, но и сомнений в том, что наша спортсменка улетит в финале дальше — тоже нет. Все зависит от того, насколько серьезно она добавит. Хочется верить, что серьезно. Все-таки пора бы уже Клишиной напомнить всему мира, что она не только симпатичная девушка, но и топ-спортсменка с очень серьезным потенциалом.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.