Херсонцев: Два российских финалиста в метании молота на ЧМ — результат позитивный
ЛОНДОН, 10 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Выход двух российских метателей молота, Алексея Сокирского и Валерия Пронкина, в финал чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне является позитивным результатом, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ по метаниям Вадим Херсонцев.
По итогам состоявшейся в среду квалификации Сокирский вышел в финал чемпионата мира с результатом 75,50 метра. Пронкин метнул снаряд на 75,09 метра. Россияне, выступающие на чемпионате мира в нейтральном статусе, заняли в квалификации, соответственно, восьмое и десятое места. Соревнования проходили в сильный дождь.
«То, что в финале два российских участника — результат, в принципе, позитивный, — сказал Херсонцев по телефону. — Они справились с тяжелыми погодными условиями, выполнили
«Говорить, как повлиял дождь на результаты, трудно, это субъективно. В данных условиях главным было просто отобраться в финал», — добавил тренер.
По словам Херсонцева, не прошедший квалификацию Сергей Литвинов (73,48 метра, 17-е место) был готов к турниру. «Наверное, на него больше всех погода повлияла. Но технически он исполнял попытки хорошо», — отметил собеседник агентства.
Финал чемпионата мира в метании молота у мужчин пройдет 11 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter