По итогам состоявшейся в среду квалификации Сокирский вышел в финал чемпионата мира с результатом 75,50 метра. Пронкин метнул снаряд на 75,09 метра. Россияне, выступающие на чемпионате мира в нейтральном статусе, заняли в квалификации, соответственно, восьмое и десятое места. Соревнования проходили в сильный дождь.

«То, что в финале два российских участника — результат, в принципе, позитивный, — сказал Херсонцев по телефону. — Они справились с тяжелыми погодными условиями, выполнили задачу-минимум. Готовы биться в финале».

«Говорить, как повлиял дождь на результаты, трудно, это субъективно. В данных условиях главным было просто отобраться в финал», — добавил тренер.

По словам Херсонцева, не прошедший квалификацию Сергей Литвинов (73,48 метра, 17-е место) был готов к турниру. «Наверное, на него больше всех погода повлияла. Но технически он исполнял попытки хорошо», — отметил собеседник агентства.

Финал чемпионата мира в метании молота у мужчин пройдет 11 августа.