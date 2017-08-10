Сокирский и Пронкин вышли в финал ЧМ в метании молота
Российские спортсмены Алексей Сокирский и Валерий Пронкин, выступающие под нейтральным флагом, вышли в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в метании молота.
Сокирский, выступавший в группе А, в первой же попытке показал квалификационный результат 75,50 метра и не стал выполнять следующие попытки. Пронкин выступал в группе В, отправил снаряд на 75,09 метра и отобрался в финал с десятым результатом.
Третий российский участник Сергей Литвинов в лучшей попытке показал результат 73,48 метра, занял 17-е место в квалификации и в финал не попал.
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